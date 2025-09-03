Odejście z Barcelony, a później skandaliczna wypowiedź. Kara, kapitan odsunięty od składu

Jeszcze do niedawna Jan Virgili był postrzegany jako jedna z największych gwiazd akademii FC Barcelona. Młody piłkarz podjął jednak decyzję, która wielu sympatyków "Dumy Katalonii" zaskoczyła - odszedł do RCD Mallorca.

Jan Virgili nie czekał zbyt długo na debiut w nowych barwach. Szansę otrzymał już w meczu z Realem Madryt w 3. kolejce LaLigi, czyli przy pierwszej możliwej okazji. Jego występ nie był jednak zbyt długi i trwał zaledwie osiem minut, licząc z doliczonym czasem gry.

Fakt, że Jan Virgili w ogóle znalazł się na boisku, bardzo nie spodobał się jednemu z kapitanów drużyny - 37-letniemu Daniemu Rodriguezowi.

- Tego, czego nie mogę zaakceptować, to brak szacunku wobec zaangażowania i poświęcenia. Boli mnie, że zawodnik, który dopiero co przybył, po jednym treningu, ma okazję zagrać kosztem kolegów, którzy od lat bronią tej koszulki potem i oddaniem, zawsze stawiając klub ponad wszystko - napisał w oficjalnym oświadczeniu piłkarz RCD Mallorca (cytat za fcbarca.com)

- Mam nadzieję, że Jan odniesie tu sukces i wszyscy razem będziemy mogli mu pomóc. Ale takie sytuacje wysyłają do szatni fatalny sygnał: nie liczy się praca, poświęcenie i lojalność. To właśnie mnie rozzłościło - dodał Dani Rodriguez.

Burza po słowach Rodrigueza. Klub dotkliwie go ukarał

Oświadczenie piłkarza odbiło się bardzo szerokim echem w całej Hiszpanii, a następnie rozprzestrzeniło się na całą piłkarską Europę. Teraz jego słowa spotkały się również z bezlitosną reakcją klubu.

Dani Rodriguez został ukarany zawieszeniem i odsunięciem od składu, a co za tym idzie - wstrzymaniem wynagrodzenia. Odebrana zostanie mu również rola kapitana drużyny.

Zawieszenie piłkarza potrwa 10 dni, ponieważ przepisy, jakie ustanawia Związek Hiszpańskich Piłkarzy (AFE), nie pozwala na dłuższą karę.

Cała sytuacja z pewnością nie wpłynie pozytywnie na morale drużyny, którą po przerwie reprezentacyjnej czeka trudny i ważny mecz wyjazdowy z RCD Espanyol. Po trzech kolejkach Mallorca ma tylko jeden punkt i znajduje się w strefie spadkowej ligi hiszpańskej.

Dani Rodriguez Quality Sport Images Getty Images

