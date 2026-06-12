Odejście potwierdzone, Bayern wkroczył do akcji. Ogłaszają ws. transferu do Monachium

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W Ameryce zaczął się mundial i głównie tym żyje cały piłkarski świat. W Europie jednak kluby już myślą o kolejnym sezonie. Barcelona podjęła decyzję, że nie wykupi Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Nie oznacza to jednak, że Anglik pozostanie na Old Trafford. Tyrone Marshall z Manchester Evening News oraz Daily Mirror podaje, że Bayern Monachium postara się go przechwycić.

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Marcus Rashford i Robert Lewandowski w FC BarcelonaGabriel Kuchta/Getty ImagesGetty Images

Jeśli chodzi o piłkę nożną, to w tym momencie na świecie rozgrywany jest nie tylko mundial. Oczywiście, jest on zdecydowanie najważniejszy, ale w biurach wielkich europejskich klubów nieprzerwanie toczy się walka na rynku transferowym.

Po sezonie 2025/26 FC Barcelona uznała, że nie wykupi Marcusa Rashforda. Potwierdzono powrót angielskiego skrzydłowego do Manchesteru United, a na Camp Nou za kwotę 70 milionów euro (plus bonusy) powędrował Anthony Gordon z Newcastle United.

Decyzja była najpewniej podyktowana faktem, że Anthony Gordon jest o wiele bardziej efektywnym piłkarzem w pressingu i gra na znacznie większej intensywności niż Rashford. Właśnie dlatego wcześniej chciał go również Bayern Monachium. 

FC Barcelona włączyła się do walki o Anglika, a ten nie wahał się zbyt długo. Następnego dnia po medialnych doniesieniach, że transfer jest możliwy, Gordon został ogłoszony nowym zawodnikiem Dumy Katalonii.

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Bayern Monachium pozostał więc bez nowego skrzydłowego, który mógłby odciążyć Luisa Diaza, a także zagrać na pozycji środkowego napastnika za Harry'ego Kane'a.

Tyrone Marshall, dziennikarz Manchester Evening News oraz Daily Mirror podaje, że Bayern Monachium mocno zainteresował się właśnie Marcusem Rashfordem. 

Manchester United za Marcusa Rashforda chciał nie mniej niż 30 milionów euro. Taką cenę za wykupienie piłkarza odrzuciła Barcelona. Kwota ta leży zdecydowanie w zasięgu Bayernu Monachium, który aktualnie nie szuka zawodnika kluczowego, a raczej uzupełnienia dla znakomitej formacji ofensywnej.

Wątpliwości budzić może jednak wspomniany wcześniej pressing. Vincent Kompany, podobnie jak Hansi Flick, bardzo mocno ceni sobie ten element gry w swoich ofensywnych piłkarzy. W tym aspekcie Marcus Rashford zdecydowanie odstaje - w porównaniu chociażby do Anthony'ego Gordona.

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Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Dwóch piłkarzy na stadionie, jeden z nich z numerem 10 i nazwiskiem Rashford na koszulce, obejmują się po udanej akcji. W tle rozmyty tłum kibiców na trybunach.
Marcus RashfordManaure QuinteroAFP
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Piłkarz w fioletowo-granatowej koszulce sportowej z logo sponsora na tle stadionu, z wyrazem radości na twarzy i oklaskując rękoma
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