Odejście Lewandowskiego. Na stole 80 milionów. Szykuje się walka z Realem

Formalnie pozostały jeszcze trzy tygodnie i z dniem 1 lipca bieżącego roku Robert Lewandowski przestanie być piłkarzem FC Barcelona. Polak spędził w koszulce "Dumy Katalonii" cztery sezony, podczas których aż trzykrotnie sięgał z klubem po mistrzostwo Hiszpanii.

Bramki Lewandowskiego zapewniły Barcelonie wiele trofeów, a kibicom mnóstwo radości. Polak mocno obciążał jednak także budżet klubu. Według informacji medialnych, zarabiał około 20 milionów euro rocznie. Działacze nie ukrywali, że gdyby nawet "Lewy" chciał podpisać nową umowę, musiałby liczyć się z obniżką pensji.

Ostatecznie do takiego scenariusza nie doszło, bowiem Lewandowski nie chciał trafić na ławkę "Dumy Katalonii" i końcówkę swojej kariery widzi w barwach innego klubu. Jakiego? Tego jeszcze nie wie nawet sam piłkarz. Z kolei Barcelona, po zwolnieniu się w budżecie sporej kwoty, zamierza aktywnie popracować w letnim oknie transferowym.

Po odejściu Lewandowskiego Barcelona rusza na zakupy. Dużo w portfelu

Właśnie pojawiły się informacje, że działacze mistrza Hiszpanii wyłożyli na stół 80 milionów euro. Tyle, plus dodatki, są w stanie zapłacić za sprowadzenie na Camp Nou Josko Gvardiola z Manchesteru City - poinformował niemiecki dziennikarz Dominik Schneider.

Wykup chorwackiego obrońcy nie będzie jednak prostą sprawą, bowiem działacze angielskiego klubu nie palą się do transferu i sami chcą przedłużyć kontrakt z 24-latkiem.

Nawet jeśli ostatecznie zdecydowaliby się jednak na transfer, szefowie Barcelony będą musieli stoczyć bój z Realem Madryt. Jose Mourinho, nowy szkoleniowiec "Królewskich", bardzo chce wzmocnić defensywę i Gvardiola jest jednym z nazwisk na jego liście życzeń. Szykuje się zatem kolejna batalia na linii Barcelona - Real.

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News





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