FC Barcelona do tego sezonu podchodziła z dwoma Polakami w składzie. Więcej było tylko Hiszpanów, którzy kompletnie zdominowali kadrę, jaką dysponował Hansi Flick. W minioną sobotę jasne stało się jednak, że skład "Blaugrany" ulegnie znaczącej zmianie. Z klubem rozstanie się bowiem Robert Lewandowski.

Polak ogłosił swoją decyzję w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. Dzień później ze łzami w oczach pożegnał się z kibicami na Camp Nou podczas meczu z Realem Betis. Jego ostatnim występem w koszulce "Dumy Katalonii" będzie sobotni wyjazdowy mecz z Valencią.

Kiwior na celowniku Barcelony. Zaskakujące wieści z Hiszpanii

Wydawało się właściwie pewne, że tym samym jedynym Polakiem w szatni Hansiego Flicka pozostanie Wojciech Szczęsny, który w klubie dalej chce być. Jak się jednak okazuje, sytuacja może okazać się wręcz sensacyjna. Z Hiszpanii płyną bowiem głosy o zainteresowaniu Barcelony Jakubem Kiwiorem.

Nie są to byle jakie głosy, bo jako pierwszy takie informacje przekazał Matteo Moretto, a więc jeden z najbardziej wiarygodnych dziennikarzy w kontekście transferów. - Nie powiem jednak, że są prowadzone negocjacje albo że dzieje się coś konkretnego. To po prostu profil, któremu Barcelona w ostatnich miesiącach przyglądała się z większą uwagą - powiedział o Polaku na antenie Radia Marka.

- Wiem, że Barcelonie podoba się jego profil, jednak myślę, że na rozmowy o konkretnych, definitywnych nazwiskach trzeba jeszcze poczekać, bo w tym momencie Barça chce przede wszystkim skupić się na wzmocnieniu ataku - dodał. Kiwior ma za sobą świetny debiutancki sezon w barwach FC Porto. Bez wątpienia postawienie na Polaka byłoby dla Barcelony "opcją budżetową".

