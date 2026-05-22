Odchodzi Lewandowski, ale to nie koniec polskiej historii. Kadrowicz na celowniku Barcelony

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

W najbliższą sobotę ostatni mecz w barwach FC Barcelona rozegra Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski pozostawi Wojciecha Szczęsnego osamotnionego w szatni "Blaugrany", ale czy na pewno? Zaskakujące wieści płyną bowiem z Hiszpanii. Bardzo ceniony dziennikarz transferowy, konkretnie Matteo Moretto poinformował bowiem, że "Duma Katalonii" jest zainteresowana innym kadrowiczem Jana Urbana.

FC Barcelona do tego sezonu podchodziła z dwoma Polakami w składzie. Więcej było tylko Hiszpanów, którzy kompletnie zdominowali kadrę, jaką dysponował Hansi Flick. W minioną sobotę jasne stało się jednak, że skład "Blaugrany" ulegnie znaczącej zmianie. Z klubem rozstanie się bowiem Robert Lewandowski.

Awantura po decyzji PZPN. Boniek nie wytrzymał. Wprost wymierzył w Kuleszę

Polak ogłosił swoją decyzję w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. Dzień później ze łzami w oczach pożegnał się z kibicami na Camp Nou podczas meczu z Realem Betis. Jego ostatnim występem w koszulce "Dumy Katalonii" będzie sobotni wyjazdowy mecz z Valencią.

Kiwior na celowniku Barcelony. Zaskakujące wieści z Hiszpanii

Wydawało się właściwie pewne, że tym samym jedynym Polakiem w szatni Hansiego Flicka pozostanie Wojciech Szczęsny, który w klubie dalej chce być. Jak się jednak okazuje, sytuacja może okazać się wręcz sensacyjna. Z Hiszpanii płyną bowiem głosy o zainteresowaniu Barcelony Jakubem Kiwiorem.

Flick pogodzony. Pożegnanie Lewandowskiego to nie koniec. Przyczyny osobiste

Nie są to byle jakie głosy, bo jako pierwszy takie informacje przekazał Matteo Moretto, a więc jeden z najbardziej wiarygodnych dziennikarzy w kontekście transferów. - Nie powiem jednak, że są prowadzone negocjacje albo że dzieje się coś konkretnego. To po prostu profil, któremu Barcelona w ostatnich miesiącach przyglądała się z większą uwagą - powiedział o Polaku na antenie Radia Marka.

- Wiem, że Barcelonie podoba się jego profil, jednak myślę, że na rozmowy o konkretnych, definitywnych nazwiskach trzeba jeszcze poczekać, bo w tym momencie Barça chce przede wszystkim skupić się na wzmocnieniu ataku - dodał. Kiwior ma za sobą świetny debiutancki sezon w barwach FC Porto. Bez wątpienia postawienie na Polaka byłoby dla Barcelony "opcją budżetową".

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaIRA L. BLACK/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP
Piłkarz klubu FC Porto w biało-niebieskim stroju sportowym, stojący na boisku, klaszczący w dłonie z widocznym wyrazem koncentracji na twarzy. W tle rozmyty tłum kibiców.
Jakub KiwiorMIGUEL RIOPAAFP
dwóch piłkarzy w niebieskich dresach FC Porto z emblematem klubu na piersi stoi blisko siebie, jeden z nich obejmuje drugiego, obaj koncentrują się na wydarzeniach przed sobą
Jakub Kiwior i Jan BednarekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


Szwajcaria - Wielka Brytania. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja