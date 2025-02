"Odbił się" od Lewandowskiego. Jest komunikat ws. napastnika Barcelony. To koniec, będzie transfer

Zaledwie trzynaście miesięcy - właśnie tyle minęło od transferu Vitora Roque z Athletico Paranaense do FC Barcelona . Brazylijski napastnik zmienił kontynent w styczniu 2024 roku i przyszedł do klubu z Katalonii jako zawodnik, który w przyszłości ma zastąpić Roberta Lewandowskiego .

Niedoszły następca Lewandowskiego wróci do Brazylii. Barcelona musiała zwrócić się do FIFA

FIFA, a więc najwyższy piłkarski organ miał dać zielone światło na odejście Vitora Roque z powrotem do ligi brazylijskiej, a konkretniej do SE Palmeiras. Liga na czele z Javierem Tebasem do tej pory robiła, co mogła, aby zablokować ten ruch, ale w obliczu decyzji FIFA może okazać się bezsilna.