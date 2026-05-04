Od Mbappe się zaczęło. Bolesny komunikat Realu Madryt. Definitywny koniec

Real Madryt w tym sezonie miał sporo problemów. Jednym z nich bez wątpienia były powtarzające się kontuzje. Tutaj do głowy przychodzą przede wszystkim trzy nazwiska. Mowa o Ederze Militao, który pauzował przez większość sezonu, Kylianie Mbappe oraz Ferlandzie Mendym.

Cała trójka w normalnych okolicznościach kandyduje do gry w pierwszym zespole, a Mbappe jest jego niepodważalną częścią. Ostatnie dni wokół Francuza nie należą jednak do spokojnych. Gwiazdor "Królewskich" nie dokończył niedawnego meczu z Realem Betis, sygnalizując kontuzję.

Koniec sezonu. Koszmar gwiazdy Realu Madryt

Po badaniach okazało się, że Mbappe zmaga się z małym problemem mięśniowym. W trakcie rehabilitacji Francuz wyjechał do Włoch, aby spędzić czas ze swoją partnerką. Takie zachowanie gwiazdora nie zostało dobrze przyjęte przez kibiców, którzy zarzucają mu nieodpowiednie podejście do powrotu do zdrowia.

Mbappe zabrakło na murawie w wygranym 2:0 meczu z Espanyolem Barcelona. Ten okazał się koszmarem dla Ferlanda Mendy'ego. Francuz wyszedł w pierwszym składzie, ale już po 14 minutach musiał opuścić murawę. Lewy obrońca Realu Madryt zasygnalizował wyraźnie problem mięśniowy.

Tych w ostatnim czasie u niego było bardzo dużo. Dzień później Real przeprowadził badania i wydał odpowiedni komunikat. "Po badaniach przeprowadzonych dziś u naszego zawodnika Ferlanda Mendy'ego przez Sztab Medyczny Realu Madryt zdiagnozowano u niego kontuzję ścięgna mięśnia prostego uda prawej nogi. Uraz pod obserwacją" - czytamy.

Według hiszpańskich dziennikarzy jest to odnowienie kontuzji z kwietnia 2025 roku, gdy Mendy przeszedł operację. Wówczas pauzował niespełna pół roku. W tym przypadku również wskazuje się na podobny okres konieczny do pełnej rekonwalescencji. Oznacza to dla Mendy'ego koniec sezonu.

