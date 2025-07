Oburzające zachowanie Ter Stegena, oberwał nie tylko Szczęsny. FC Barcelona reaguje

Ter Stegen jest zły na klub ze względu na to, jakie informacje wychodzą do prasy i na sposób, w jaki klub komunikuje swoje intencje. Mimo to podtrzymuje swoją wolę pozostania i walkę o bycie pierwszym bramkarzem. Jest przekonany, iż jest najlepszym z czwórki, którą ma do dyspozycji obecnie klub. Barca nie ma zamiaru iść od razu na wojnę totalną, ale zakomunikuje mu jasno jaka jest nowa hierarchia.