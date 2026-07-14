"Obawiają się najgorszego". Flick wrócił i jest zdruzgotany. Kontuzja gwiazdy Barcelony
Kończący się mundial oznacza, że powoli rozpoczynają się przygotowania czołowych klubów świata do sezonu ligowego. Stopniowo piłkarze zjeżdżają się choćby do Barcelony, gdzie jeszcze przed startem poważnych treningów Hansi Flick otrzymał koszmarne wieści. Hiszpańskie media donoszą o niepokojąco brzmiącej kontuzji jednej z gwiazd "Bordowo-Granatowych". Potencjalna przerwa może trwać nawet kilka miesięcy.
Wspomnianym na wstępie pechowcem okazał się Frenkie de Jong. Dla holenderskiej gwiazdy to nie pierwsza tego typu sytuacja w karierze. Pomocnik opuścił już mnóstwo bardzo ważnych spotkań FC Barcelona. Choćby w poprzedniej kampanii musiał pauzować przez około dwa miesiące ze względu na problemy z mięśniami uda. Wcześniej dawała o sobie znać kostka. Tym razem sprawa wygląda zdecydowanie bardziej niepokojąco.
Chodzi dokładnie o kolano sportowca. Szczegółami podzielili się dziennikarze "marca.com". "Ostateczna diagnoza nie została jeszcze postawiona, ponieważ pomocnik przejdzie dalsze badania w najbliższych dniach. Klub jest jednak bardzo zaniepokojony, ponieważ zaczyna obawiać się najgorszego i nie można wykluczyć możliwości, że będzie pauzował przez kilka miesięcy. Mówi się nawet o czteromiesięcznej przerwie" - czytamy w artykule.
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Frenkie de Jong z poważną kontuzją? Możliwa długa przerwa, niepokojące doniesienia
Kibicom FC Barcelona pozostaje nerwowe odświeżanie mediów społecznościowych oraz strony klubowej. Oficjalny komunikat może nadejść dosłownie w każdej chwili. Szalenie niepocieszony musi być także Hansi Flick. Wciąż nie zna on nazwiska następcy Roberta Lewandowskiego. Do tego teraz prawdopodobnie pożegna się na dłuższy czas z jednym z ważniejszych graczy. Z pewnością nie takiego powrotu do treningów oczekiwał utytułowany niemiecki szkoleniowiec.
Rzecz jasna osobisty dramat przeżywa także Frenkie de Jong. Uraz wydarzył się w najgorszym dla niego momencie, ponieważ Holender chciał odkuć się w barwach FC Barcelona po mało udanym mundialu dla "Oranje". Ci zostali wyeliminowani na etapie 1/16 finału. Lepsi w rzutach karnych okazali się Marokańczycy, którzy następnie dotarli do ćwierćfinału, gdzie polegli z Francuzami. 29-latek smutny wrócił więc do Europy, a teraz zaniepokojony czeka na oficjalną diagnozę.
"Nastąpi to dopiero po przejściu przez zawodnika wszystkich niezbędnych badań. Wydaje się jasne, że sytuacja nie wygląda dobrze" - dodali Matteo Moretto oraz Luis F. Rojo. Najgorszy scenariusz oznacza przerwę co najmniej do listopada.