"Obawiają się najgorszego". Flick wrócił i jest zdruzgotany. Kontuzja gwiazdy Barcelony

Wspomnianym na wstępie pechowcem okazał się Frenkie de Jong. Dla holenderskiej gwiazdy to nie pierwsza tego typu sytuacja w karierze. Pomocnik opuścił już mnóstwo bardzo ważnych spotkań FC Barcelona. Choćby w poprzedniej kampanii musiał pauzować przez około dwa miesiące ze względu na problemy z mięśniami uda. Wcześniej dawała o sobie znać kostka. Tym razem sprawa wygląda zdecydowanie bardziej niepokojąco.

Chodzi dokładnie o kolano sportowca. Szczegółami podzielili się dziennikarze "marca.com". "Ostateczna diagnoza nie została jeszcze postawiona, ponieważ pomocnik przejdzie dalsze badania w najbliższych dniach. Klub jest jednak bardzo zaniepokojony, ponieważ zaczyna obawiać się najgorszego i nie można wykluczyć możliwości, że będzie pauzował przez kilka miesięcy. Mówi się nawet o czteromiesięcznej przerwie" - czytamy w artykule.

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Kibicom FC Barcelona pozostaje nerwowe odświeżanie mediów społecznościowych oraz strony klubowej. Oficjalny komunikat może nadejść dosłownie w każdej chwili. Szalenie niepocieszony musi być także Hansi Flick. Wciąż nie zna on nazwiska następcy Roberta Lewandowskiego. Do tego teraz prawdopodobnie pożegna się na dłuższy czas z jednym z ważniejszych graczy. Z pewnością nie takiego powrotu do treningów oczekiwał utytułowany niemiecki szkoleniowiec.

Rzecz jasna osobisty dramat przeżywa także Frenkie de Jong. Uraz wydarzył się w najgorszym dla niego momencie, ponieważ Holender chciał odkuć się w barwach FC Barcelona po mało udanym mundialu dla "Oranje". Ci zostali wyeliminowani na etapie 1/16 finału. Lepsi w rzutach karnych okazali się Marokańczycy, którzy następnie dotarli do ćwierćfinału, gdzie polegli z Francuzami. 29-latek smutny wrócił więc do Europy, a teraz zaniepokojony czeka na oficjalną diagnozę.

"Nastąpi to dopiero po przejściu przez zawodnika wszystkich niezbędnych badań. Wydaje się jasne, że sytuacja nie wygląda dobrze" - dodali Matteo Moretto oraz Luis F. Rojo. Najgorszy scenariusz oznacza przerwę co najmniej do listopada.

Hansi Flick IPA Sport/ABACA East News

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP

Hansi Flick Javier SORIANO AFP





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