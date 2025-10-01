O tej decyzji Flicka będzie głośno. Lewandowski może być dumny, Niemiec triumfuje

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że Hansi Flick to jeden z najlepszych trenerów ostatnich lat. Swoją wartość pokazywał przede wszystkim w Bayernie Monachium, a teraz robi to samo w FC Barcelona. Choć niewielu spodziewało się, że pod jego wodzą Blaugrana nagle zacznie zdobywać trofea - tak się właśnie stało. Flick poprowadził Barcelonę do mistrzostwa Hiszpanii, triumfu w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii. Na uwagę zasługuje jednak coś jeszcze.

A mianowicie fakt, jak niemiecki szkoleniowiec potrafi trafiać do zawodników. Przed jego przyjściem do Dumy Katalonii oczekiwań nie spełniał Raphinha. Brazylijczyk pod skrzydłami Flicka stał się czołowym piłkarzem świata i liderem Barcelony. Wielką przemianę przeszedł również Frenkie de Jong, który był przecież skreślany przez kibiców z Camp Nou, a progres zanotowali także Eric Garcia, czy Gerard Martin.

Rashford zachwyca w Barcelonie. Świetny okres Anglika pod skrzydłami Flicka

Coraz więcej wskazuje na to, że Flick może odbudować Marcusa Rashforda. Temat przyjścia Anglika do Barcelony przewijał się od wielu miesięcy, ale udało się go sfinalizować w minionym okienku transferowym. Rashford od dawna uchodził za wielki talent angielskiej piłki, ale jego forma z sezonu na sezon gasła. Symptomy tego, że 27-latek nadal ma "to coś", można było dostrzec w ubiegłych rozgrywkach. W Aston Villi zdobył w sumie 11 bramek i zanotował 9 asyst. Mimo wszystko w stolicy Katalonii nie było pełnego przekonania do wypożyczenia Rashforda.

Wątpliwości z każdym kolejnym meczem są jednak rozwiewane. Reprezentant Anglii ostatnie tygodnie może uznać za bardzo udane. Asysta w spotkaniu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain sprawiła, że był to siódmy występ z rzędu Rashforda z golem lub asystą. Seria zaczęła się w meczu reprezentacyjnym. W starciu Anglii z Serbią 27-latek zdobył bramkę. W barwach Barcelony ma już natomiast 2 trafienia oraz 5 asyst. Co jednak najważniejsze, Rashford wygląda w wielu spotkaniach bardzo dobrze.

Na takiej formie skrzydłowego skorzystać mogą Lewandowski, Torres, ale również Raphinha czy Yamal, którzy będą mogli nieco więcej odpoczywać, gdyż Flick nie będzie się bał stawiać na Rashforda. Nie ma wątpliwości, że o decyzji Niemca, który chciał transferu Anglika, będą rozpisywać się hiszpańskie media. Zapewne niejednokrotnie zostanie podkreślone, że Flick znalazł sposób na odbudowę kolejnego piłkarza, co przyniosło korzyść dla całego zespołu.

Marcus Rashford Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marcus Rashford JOSEP LAGO AFP