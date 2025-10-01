Partner merytoryczny: Eleven Sports

O tej decyzji Flicka będzie głośno. Lewandowski może być dumny, Niemiec triumfuje

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Hansi Flick niejednokrotnie udowadniał, że potrafi trafiać do piłkarzy, którzy zostali skreśleni przez kibiców i ekspertów. Także w Barcelonie jest już kilka takich przykładów, a najświeższym z nich jest Marcus Rashfrod. Anglik notuje znakomity okres w Blaugranie i tym samym potwierdza się, że Flick miał rację, naciskając na transfer skrzydłowego. Na dobrej grze Rashforda korzysta Robert Lewandowski, Ferran Torres i cały zespół.

Marcus Rahsford i Hansi Flick
Marcus Rahsford i Hansi FlickJose BretonAFP

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że Hansi Flick to jeden z najlepszych trenerów ostatnich lat. Swoją wartość pokazywał przede wszystkim w Bayernie Monachium, a teraz robi to samo w FC Barcelona. Choć niewielu spodziewało się, że pod jego wodzą Blaugrana nagle zacznie zdobywać trofea - tak się właśnie stało. Flick poprowadził Barcelonę do mistrzostwa Hiszpanii, triumfu w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii. Na uwagę zasługuje jednak coś jeszcze.

A mianowicie fakt, jak niemiecki szkoleniowiec potrafi trafiać do zawodników. Przed jego przyjściem do Dumy Katalonii oczekiwań nie spełniał Raphinha. Brazylijczyk pod skrzydłami Flicka stał się czołowym piłkarzem świata i liderem Barcelony. Wielką przemianę przeszedł również Frenkie de Jong, który był przecież skreślany przez kibiców z Camp Nou, a progres zanotowali także Eric Garcia, czy Gerard Martin.

Zobacz również:

Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP/x.com @elchiringuitotv
Liga Mistrzów

Lewandowski i Szczęsny nie spodziewali się tego. Tłum kibiców PSG, ochroniarze mają ręce pełne roboty

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki

    Rashford zachwyca w Barcelonie. Świetny okres Anglika pod skrzydłami Flicka

    Coraz więcej wskazuje na to, że Flick może odbudować Marcusa Rashforda. Temat przyjścia Anglika do Barcelony przewijał się od wielu miesięcy, ale udało się go sfinalizować w minionym okienku transferowym. Rashford od dawna uchodził za wielki talent angielskiej piłki, ale jego forma z sezonu na sezon gasła. Symptomy tego, że 27-latek nadal ma "to coś", można było dostrzec w ubiegłych rozgrywkach. W Aston Villi zdobył w sumie 11 bramek i zanotował 9 asyst. Mimo wszystko w stolicy Katalonii nie było pełnego przekonania do wypożyczenia Rashforda.

    Zobacz również:

    Mateusz Kochalski jest debiutantem w Lidze Mistrzów
    Liga Mistrzów

    Najpierw sensacja, a teraz niespodzianka. Polski bramkarz znów triumfuje. Sygnał dla Jana Urbana

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński

      Wątpliwości z każdym kolejnym meczem są jednak rozwiewane. Reprezentant Anglii ostatnie tygodnie może uznać za bardzo udane. Asysta w spotkaniu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain sprawiła, że był to siódmy występ z rzędu Rashforda z golem lub asystą. Seria zaczęła się w meczu reprezentacyjnym. W starciu Anglii z Serbią 27-latek zdobył bramkę. W barwach Barcelony ma już natomiast 2 trafienia oraz 5 asyst. Co jednak najważniejsze, Rashford wygląda w wielu spotkaniach bardzo dobrze.

      Na takiej formie skrzydłowego skorzystać mogą Lewandowski, Torres, ale również Raphinha czy Yamal, którzy będą mogli nieco więcej odpoczywać, gdyż Flick nie będzie się bał stawiać na Rashforda. Nie ma wątpliwości, że o decyzji Niemca, który chciał transferu Anglika, będą rozpisywać się hiszpańskie media. Zapewne niejednokrotnie zostanie podkreślone, że Flick znalazł sposób na odbudowę kolejnego piłkarza, co przyniosło korzyść dla całego zespołu.

      Zobacz również:

      Lukas Podolski
      Ekstraklasa

      Podolski wypalił, co naprawdę sądzi o Polakach. Nie hamował się. "Marudzenie, zazdrość"

      Damian Okła
      Damian Okła
      Hajto typuje. Jak polskie drużyny wypadną w pierwszej kolejce Ligi Konferencji? WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Piłkarz w stroju FC Barcelony trzyma piłkę pod pachą podczas meczu, w tle niewyraźni kibice na trybunach.
      Marcus RashfordAlberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Mężczyzna prezentuje piłkarską koszulkę z nazwiskiem Rashford, stojąc na tle czarnego emblematu klubu sportowego.
      Marcus RashfordJOSEP LAGOAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja