O której gra FC Barcelona? Gdzie obejrzeć mecz z Elche? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz FC Barcelona - Elche w ramach 11. kolejki La Liga rozpocznie się dzisiaj o godz. 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Elche. O której i gdzie obejrzeć mecz? La Liga [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Drużyna Barcelony w ostatnim czasie jest w kryzysie. Piłkarze Hansiego Flicka na pięć ostatnich meczów przegrali aż trzy, w tym te najważniejsze, czyli spotkanie z PSG w Lidze Mistrzów i przede wszystkim "El Clasico" z Realem Madryt. Warto jednak zwrócić uwagę, że drużynę trapią kontuzję, w tym Roberta Lewandowskiego.

Przeciwnikiem "Blaugrany" w 11. kolejce La Liga będzie nieźle prezentujące się Elche. Dzięki zgromadzeniu 14 punktów w 10 meczach ekipa prowadzona przez Edera Sarabię zajmowała 10 miejsce w tabeli. Elche ma w tym sezonie na koncie m.in. remisy z Realem Betis, Atletico Madryt czy Athletikiem Bilbao, co pokazuje, że potrafi pokazać się z dobrej strony w starciach z drużynami z czołówki.

Dla obu ekip będzie to pierwszy mecz od ponad dwóch lat. Po raz ostatni Barcelona zmierzyła się z Elche wiosną 2023 roku, gdy wygrała 4:0. Z kolei w rundzie jesiennej zwyciężyła 3:0, a w tych konfrontacjach Lewandowski zdobył łącznie aż cztery gole. Po sezonie 2023/2025 Elche spadło do La Liga 2, gdzie spędziło dwa lata i powróciło w tym roku do elity.

