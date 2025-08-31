Mecz 3. kolejki La Liga Rayo Vallecano - FC Barcelona zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Stream online będzie dostępny dla subskrybentów strony elevensports.pl lub platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

La Liga. Rayo Vallecano - FC Barcelona. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

FC Barcelona wciąż nie może zagrać na Camp Nou i z tego powodu trzeci mecz ligowy z rzędu rozegra na wyjeździe. Prace na stadionie wciąż się przedłużają, a coraz mniej realny staje się także scenariusz, który zakładał, że "Duma Katalonii" powróci na swój obiekt 14 września i mecz z Valencią.

W związku z tym "Barca" zmierzy się z Rayo Vallecano na wyjeździe. Drużyna Roberta i Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w pierwszych dwóch kolejkach nowego sezonu La Liga odniosła dwa zwycięstwa. Najpierw pokonała w dość kontrowersyjnych okolicznościach 3:0 Real Mallorca, a następnie po thrillerze uporała się z Levante, wygrywając 3:2.

Rayo aż tak dobrym początkiem sezonu nie może się pochwalić. Piłkarze z Vallecas, czyli przedmieść Madrytu w 1. kolejce pokonali 3:1 fatalnie radzącą sobie na starcie rozgrywek Gironę, a w 2. ulegli już Athletikowi Bilbao na wyjeździe 0:1.

W zeszłym sezonie Rayo Vallecano i FC Barcelona zagrały ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania zakończyły się triumfami "Barcy", która najpierw zwyciężyła 2:1, a następnie 1:0, po trafieniu z rzutu karnego Roberta Lewandowskiego.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Stream online będzie dostępny dla subskrybentów strony elevensports.pl lub platformy Polsat Box Go.

Gavi i Lamine Yamal w barwach FC Barcelony Jaime Reina AFP

Pau Cubarsi, Robert Lewandowski i Lamine Yamal Urbanandsport AFP