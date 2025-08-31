Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której godzinie gra Barcelona? Gdzie oglądać mecz z Rayo Vallecano? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

FC Barcelona w 3. kolejce La Liga zagra z Rayo Vallecano. Dla polskich kibiców ten mecz będzie okazją, by po raz drugi w tym sezonie zobaczyć na murawie Roberta Lewandowskiego. O której godzinie gra Barcelona? Gdzie oglądać spotkanie Rayo Vallecano - FC Barcelona? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonyNaoki MoritaNewspix.pl

Mecz 3. kolejki La Liga Rayo Vallecano - FC Barcelona zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Stream online będzie dostępny dla subskrybentów strony elevensports.pl lub platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

La Liga. Rayo Vallecano - FC Barcelona. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

FC Barcelona wciąż nie może zagrać na Camp Nou i z tego powodu trzeci mecz ligowy z rzędu rozegra na wyjeździe. Prace na stadionie wciąż się przedłużają, a coraz mniej realny staje się także scenariusz, który zakładał, że "Duma Katalonii" powróci na swój obiekt 14 września i mecz z Valencią.

W związku z tym "Barca" zmierzy się z Rayo Vallecano na wyjeździe. Drużyna Roberta i Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w pierwszych dwóch kolejkach nowego sezonu La Liga odniosła dwa zwycięstwa. Najpierw pokonała w dość kontrowersyjnych okolicznościach 3:0 Real Mallorca, a następnie po thrillerze uporała się z Levante, wygrywając 3:2.

Rayo aż tak dobrym początkiem sezonu nie może się pochwalić. Piłkarze z Vallecas, czyli przedmieść Madrytu w 1. kolejce pokonali 3:1 fatalnie radzącą sobie na starcie rozgrywek Gironę, a w 2. ulegli już Athletikowi Bilbao na wyjeździe 0:1.

W zeszłym sezonie Rayo Vallecano i FC Barcelona zagrały ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania zakończyły się triumfami "Barcy", która najpierw zwyciężyła 2:1, a następnie 1:0, po trafieniu z rzutu karnego Roberta Lewandowskiego.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Stream online będzie dostępny dla subskrybentów strony elevensports.pl lub platformy Polsat Box Go.

