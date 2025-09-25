Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której Barcelona gra z Realem Oviedo? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

FC Barcelona w ramach 6. kolejki La Liga zagra na wyjeździe z Realem Oviedo. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego jak na razie nie zaznała goryczy porażki i trudno się spodziewać, aby się to zmieniło po starciu z beniaminkiem. O której godzinie gra Barcelona? Gdzie oglądać mecz Real Oviedo - FC Barcelona? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaDavid RamosGetty Images

Mecz Real Oviedo - FC Barcelona w ramach 6. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

La Liga. Real Oviedo - FC Barcelona. Gdzie i o której godzinie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

FC Barcelona udanie wróciła do gry po przerwie reprezentacyjnej. "Blaugrana" w trzech meczach odniosła trzy zwycięstwa, pokonując kolejno 6:0 Valencię, 2:1 Newcastle oraz 3:0 Getafe. Nic zatem nie wskazuje na to, by ze słabo spisującym się beniaminkiem Robert Lewandowski i spółka mieliby zejść ze zwycięskiej ścieżki.

Real Oviedo wrócił do La Liga po 24 latach przerwy. Po raz ostatni występował na tym poziomie w sezonie 2000/2001. Drużynie z Asturii nie wiedzie się jednak najlepiej. Real przegrał aż cztery z pięciu meczów i zwyciężył tylko w jednym, pokonując 1:0 fatalnie rozpoczynający rozgrywki Real Sociedad 1:0.

Co ciekawe Real Oviedo i FC Barcelona nie grały ze sobą od wspomnianego sezonu 2000/2001. Nie trafiły bowiem na siebie nawet w Pucharze Króla. Ostatnia bezpośrednia potyczka między tymi zespołami miała miejsce 27 maja 2001 roku i wówczas Real pokonał "Barcę" na Camp Nou 1:0. "Duma Katalonii" ma zatem pewne rachunki do wyrównania.

Mecz Real Oviedo - FC Barcelona w ramach 6. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:30. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

