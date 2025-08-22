O której Barcelona gra mecz z Levante? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz 2. kolejki La Liga Levante - FC Barcelona zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport, a stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

FC Barcelona na inaugurację sezonu La Liga zmierzyła się z Realem Mallorca. "Blaugrana" wygrała tę rywalizację 3:0, ale w okolicznościach niemałego skandalu z udziałem Ferrana Torresa. Teraz piłkarze Hansiego Flicka zagrają z Levante.

Piłkarze z Walencji po trzech sezonach spędzonych na zapleczu powrócili do Primera Division, wygrywając rozgrywki La Liga 2. W pierwszym meczu po powrocie do elity nie poszło im jednak dobrze, "Granotes" przegrali bowiem z Deportivo Alaves 1:2.

Nie ulega wątpliwości, że FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, pomimo nieobecności z powodu urazu Roberta Lewandowskiego. Ostatni raz oba zespoły zmierzyły się ze sobą w kwietniu 2022 roku, a "Barca" wygrała wówczas po męczarniach 3:2.

