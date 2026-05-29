Nowy piłkarz Barcelony zaskoczył. Kibice tego nie wiedzieli. To robił 2 lata

O godzinie 21:17 FC Barcelona potwierdziła transfer Anthony'ego Gordona z Newcastle United. Piłkarz był bohaterem krótkiej konferencji prasowej. Miała dość dynamiczny charakter. 25-latek wystąpił sam (często na takowych prezentacjach na pytania dziennikarzy odpowiada też Joan Laporta), w dodatku na stojąco. Na "dzień dobry" padł temat opóźnienia. Dziennikarze byli zaproszeni do klubowego budynku na 13:00. Podpisanie kontraktu z zawodnikiem się przeciągnęło o kilka godzin.

Wiedziałem, że to kwestia biurokratyczna i że będzie dobrze. Chodziło o pewne sprawy prawne. Siedziałem spokojnie w hotelu i czekałem na moich agentów

- Jestem gotowy na to wyzwanie, to spełnienie dziecięcych marzeń. Ci niesamowici piłkarze, którzy nosili tę koszulkę stanowią dla mnie wzór do naśladowania. Czołowi, najlepsi na świecie. Przekonałem się o tym, gdy graliśmy przeciwko nim. Gra na St. James' Park jest trudna ze względu na niezwykle intensywną atmosferę, ale Frenkie (de Jong - red.) i Pedri okazali się lepsi od nas. Do takiego klubu nie trafia się codziennie, jestem bardzo podekscytowany. Gra w Barçy to coś niesamowitego, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ale jestem na to gotowy - dodał (cyt. za "Mundo Deportivo").

Anthony Gordon zaskoczył hiszpańskim. "Chciałem grać w Barcelonie"

Przyznał, że gdy usłyszał o zaawansowanym zainteresowaniu ze strony "Dumy Katalonii", nie miał wątpliwości co do decyzji. Określił ją "najlepszym klubem na świecie". Rozmawiał z Flickiem, zresztą było jasne, że jest to transfer tak nieoczywisty, że musiał mieć mocną aprobatę Niemca, którego nazwał "wspaniałym człowiekiem i świetnym trenerem". Co go łączy z naszym zachodnim sąsiadem? Mocna chęć wygrania Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec kilka tygodni temu zasugerował, że powinna mieć priorytet w najbliższym sezonie.

Chcę zdobyć wszystkie trofea, ale Liga Mistrzów jest wyjątkowa. Zdobycie szóstego tytułu byłoby czymś wyjątkowym. Gdyby udało się to już w pierwszym sezonie, byłoby to wspaniałe

Następnie zaskoczył wszystkich zgromadzonych. Na jedno z pytań zadanych po angielsku odpowiedział w języku hiszpańskim. - Chciałem w nim mówić, bo chciałem grać w Barcelonie. Wierzcie lub nie. Nauczyłem się go w ciągu ostatnich dwóch lat - usłyszeli żurnaliści. Widzowie transmisji Gerarda Romero na Twitchu byli wręcz zszokowani, co wyrazili na czacie. Nikt nie spodziewał się takowej umiejętności Gordona, nikt o tym nie wiedział.

Skrzydłowy dodał, że najbardziej odpowiada mu styl gry Raphinhi ze względu na "intensywność, szybkość i technikę". - Chcę jak najlepiej pomagać drużynie. Strzelać gole i asystować, bo to właśnie przynosi zwycięstwa - zakończył.

