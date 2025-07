Nowe wieści ws. Ter Stegena. Czekają na decyzję, to byłby hit

Niemiecki golkiper niechętnie podchodzi do tematu odejścia, ale być może nie będzie miał wyjścia, potencjalne przesiedzenie sezonu bądź jego połowy (do zimowego okienka transferowego) mogłoby skutkować utratą miejsca w jedenastce reprezentacji Niemiec, a przecież nadchodzące mistrzostwa świata 2026 mają być pierwszym wielkim turniejem, w którym to on ma stać między słupkami "Die Mannschaft".