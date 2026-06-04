Nowe wieści po decyzji Lewandowskiego. Zapadła decyzja. Pensja uzgodniona
Odejście Roberta Lewandowskiego sprawiło, że możliwości finansowe Barcelony na rynku znacząco wzrosły. Transfer angielskiego skrzydłowego Anthony'ego Gordona za ok. 80 milionów euro zostało już ogłoszone. Teraz Duma Katalonii planuje kolejne ważne ruchy. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik, który w poprzednim sezonie znakomicie sprawdził się w drużynie Hansiego Flicka, pozostanie tam na dłużej.
Ruchy FC Barcelona na ryku transferowym tego lata mogą okazać się decydujące w kwestii tego, czy w kolejnym sezonie uda się powalczyć o Ligę Mistrzów.
Odejście Roberta Lewandowskiego niesie za sobą bardzo poważne skutki. Sportowo Barca traci bardzo ważnego zawodnika. Jednak finansowo - otrzymuje wielki zastrzyk gotówki do swojego budżetu.
Transfer Gordona z Newcastle United to najpewniej niejedyny ofensywny ruch Barcelony na rynku. Anglik jest bowiem skrzydłowym, który okazjonalnie może występować na pozycji numer "9".
Barcelona stara się o sprowadzenie typowego napastnika. Grającego na wysokiej intensywności w pressingu i czującego się dobrze w grze na małej przestrzeni. Wymarzonym wyborem jest Julian Alvarez z Atletico. Negocjacje z madryckim klubem będą jednak niezwykle trudne.
Barcelona nie próżnuje. Wszystko ustalone, będzie umowa
Tymczasem Barcelona nie może zapomnieć o innych pozycjach wymagających wzmocnień. W przypadku lewej obrony chodzi jednak o zatrzymanie zawodnika, który w poprzednim sezonie był tu tylko wypożyczony. Sprawdził się jednak tak znakomicie, że Duma Katalonii bardzo chciałaby go zatrzymać.
Chodzi oczywiście o Joao Cancelo. Portugalczyk ma za sobą drugie, o wiele lepsze niż pierwsze, wypożyczenie do Barcelony. Zawodnik ten marzył o grze dla Dumy Katalonii i znakomicie wykorzystał swoją szansę.
Kataloński dziennikarz La Vanguardii i Mundo Deportivo Alex Rodriguez Sanchez podaje, że warunki nowej umowy zostały już uzgodnione. Tym razem będziemy mieli do czynienia z transferem definitywnym.
- Porozumienie z Portugalczykiem w sprawie obniżenia pensji do 10 milionów brutto (obecnie wynosi 15). Podpisał umowę na 2+1 (na dwa sezony z opcją przedlużenia o rok - red) - donosi wspomniany dziennikarz.
- Barcelona osiągnęła porozumienie z Al Hilal w sprawie transferu, który nie przekroczy 10 milionów euro - dodaje Alex Rodriguez Sanchez.
Wszystko wskazuje więc na to, że Joao Cancelo pozostanie w Barcelonie na dłużej i będzie miał jeszcze minimum dwie szanse na zdobycie z tym klubem Ligi Mistrzów. Piłkarz ten najlepiej czuje się po lewej stronie defensywy - mimo że jest prawonożny. Potrafi jednak wyst ąpić także po przeciwnej stronie.