Ruchy FC Barcelona na ryku transferowym tego lata mogą okazać się decydujące w kwestii tego, czy w kolejnym sezonie uda się powalczyć o Ligę Mistrzów.

Odejście Roberta Lewandowskiego niesie za sobą bardzo poważne skutki. Sportowo Barca traci bardzo ważnego zawodnika. Jednak finansowo - otrzymuje wielki zastrzyk gotówki do swojego budżetu.

Transfer Gordona z Newcastle United to najpewniej niejedyny ofensywny ruch Barcelony na rynku. Anglik jest bowiem skrzydłowym, który okazjonalnie może występować na pozycji numer "9".

Barcelona stara się o sprowadzenie typowego napastnika. Grającego na wysokiej intensywności w pressingu i czującego się dobrze w grze na małej przestrzeni. Wymarzonym wyborem jest Julian Alvarez z Atletico. Negocjacje z madryckim klubem będą jednak niezwykle trudne.

Barcelona nie próżnuje. Wszystko ustalone, będzie umowa

Tymczasem Barcelona nie może zapomnieć o innych pozycjach wymagających wzmocnień. W przypadku lewej obrony chodzi jednak o zatrzymanie zawodnika, który w poprzednim sezonie był tu tylko wypożyczony. Sprawdził się jednak tak znakomicie, że Duma Katalonii bardzo chciałaby go zatrzymać.

Chodzi oczywiście o Joao Cancelo. Portugalczyk ma za sobą drugie, o wiele lepsze niż pierwsze, wypożyczenie do Barcelony. Zawodnik ten marzył o grze dla Dumy Katalonii i znakomicie wykorzystał swoją szansę.

Kataloński dziennikarz La Vanguardii i Mundo Deportivo Alex Rodriguez Sanchez podaje, że warunki nowej umowy zostały już uzgodnione. Tym razem będziemy mieli do czynienia z transferem definitywnym.

- Porozumienie z Portugalczykiem w sprawie obniżenia pensji do 10 milionów brutto (obecnie wynosi 15). Podpisał umowę na 2+1 (na dwa sezony z opcją przedlużenia o rok - red) - donosi wspomniany dziennikarz.

- Barcelona osiągnęła porozumienie z Al Hilal w sprawie transferu, który nie przekroczy 10 milionów euro - dodaje Alex Rodriguez Sanchez.

Wszystko wskazuje więc na to, że Joao Cancelo pozostanie w Barcelonie na dłużej i będzie miał jeszcze minimum dwie szanse na zdobycie z tym klubem Ligi Mistrzów. Piłkarz ten najlepiej czuje się po lewej stronie defensywy - mimo że jest prawonożny. Potrafi jednak wyst ąpić także po przeciwnej stronie.

Joao Cancelo ANDER GILLENEA AFP

Joao Cancelo GONGORA AFP

Joao Cancelo AFP





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