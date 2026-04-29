Nowa Barcelona bez Lewandowskiego i wielka riposta Realu? Szalony plan Pereza

Paweł Czechowski

Niezależnie od tego, jak zakończy się sezon 2025/2026 w Primera Division - a na ten moment wszystko wskazuje na to, że drugim z rzędu mistrzostwem FC Barcelona - zarówno "Blaugranę", jak i Real Madryt, czekać będą niebawem poważne zmiany. W nowej kampanii być może w "Barcy" nie zobaczymy już Roberta Lewandowskiego, za to na Santiago Bernabeu może zameldować się po latach... Jose Mourinho, którego myśl szkoleniowa zdaje się przechodzić właśnie swoiste odrodzenie.

FC Barcelona bez Roberta Lewandowskiego, a Real Madryt z... Jose Mourinho? Niebawem możemy stać się świadkiem właśnie takiego układu

FC Barcelona jest dosłownie o mały krok od tego, by po raz drugi z rzędu i 29. w całej swej historii sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii. Ten potencjalny sukces może dla dość sporego grona jej graczy być jednocześnie swoistym domknięciem klamry i wielkim pożegnaniem z zespołem.

Długa lista potencjalnych pożegnań w Barcelonie. Niewiadomą m.in. przyszłość Lewandowskiego

Nie ma ani jednej formacji, która byłaby tu wolna od możliwego "wietrzenia". Wśród bramkarzy może dojść do odprawienia Marca-Andre ter Stegena, Inakiego Peni, czy nawet Wojciecha Szczęsnego, którego umowę ważną do 2027 r. klub może podobno w dowolnej chwili zerwać.

W obronie pod znakiem zapytania stoi przede wszystkim sprawa Andreasa Christensena czy wypożyczonego z Al-Hilal Joao Cancelo. Pomoc to potencjalna sprzedaż Marca Casado czy Marca Bernala, być może w ramach negocjacji łączonych dotyczących innych piłkarzy.

No i pozostaje atak, w którym niejasna jest przyszłość kolejnego wypożyczonego futbolisty, Marcusa Rashforda, wracającego z wypożyczenia do innego klubu Ansu Fatiego, pokazującego niestabilną formę Ferrana Torresa i w końcu Roberta Lewandowskiego.

Polak miał otrzymać konkretną propozycję dotyczącą prolongaty o rok swego kontraktu, ale na ten moment wygląda na to, że bliżej mu do przeprowadzki poza Hiszpanię. Tym samym jego przygoda z "Barcą" skończyłaby się na czterech sezonach i niezliczonej liczbie zdobytych bramek...

Jeśli jednak ktoś ma być w Barcelonie pewien dalszej obecności na Camp Nou, to trener Hansi Flick, który po zakończeniu kampanii 25/26 zapewne oficjalnie dopnie przedłużenie swej umowy. Dla kontry, w obozie największego rywala "Dumy Katalonii", czyli Realu Madryt, najbardziej niepewna zdaje się być pozycja szkoleniowca.

Jose Mourinho znów w Realu Madryt? Sensacyjny zwrot akcji wisi w powietrzu

"Królewscy" zaczęli sezon z Xabim Alonso u steru, ale do rozbratu z Baskiem doszło po zaledwie kilku miesiącach, w styczniu 2026 roku. Jego stanowisko przejął potem Alvaro Arbeloa, ale ten również, jak się zdaje, zupełnie nie spełnił pokładanych w nim przez zarząd nadziei - i tu pojawia się możliwy, naprawdę szalony, zwrot akcji.

W mediach pod koniec kwietnia gruchnęła informacja, że do Realu po wielu latach przerwy mógłby powrócić Jose Mourinho, a największym zwolennikiem takiego ruchu byłby sam Florentino Perez, prezes "Los Blancos". Nie można jednak powiedzieć, by była to jedynie fanaberia włodarza RM - za "Mou" stoją obecnie naprawdę mocne liczby.

Częstym argumentem wycelowanym przeciwko Portugalczykowi było w ostatnich latach to, że ten zatrzymał się w pewnym punkcie ze swoją myślą szkoleniową i nie chce z nią ruszyć dalej, przystosowując się do bardziej nowoczesnego futbolu. To oczywiście kwestia dosyć subiektywna, ale jeśli przyznać takiemu stwierdzeniu rację, to trzeba powiedzieć jedno - albo sposób trenowania Mourinho jednak się wcale nie "przeterminował", albo zaliczył swoiste odrodzenie.

63-latek obecnie związany jest z lizbońską Benficą i trzeba przyznać, że w swojej ojczyźnie notuje wręcz rewelacyjne wyniki, bo "Orły" pozostają na dobrą sprawę jedynym zespołem w najmocniejszych europejskich rozgrywkach krajowych, który jak do tej pory wciąż nie przegrał ani jednego ligowego meczu.

Na 31 dotychczasowych meczów ekipa z Estadio da Luz wygrała 22 i zremisowała dziewięć, ani razu nie dając rywalom na wyjście ze starcia z tarczą... a przynajmniej nie w pełni.

Dość kuriozalnie przy tym prezentuje się więc fakt, że nawet z takim bilansem Benfica... nie jest liderem portugalskiej ekstraklasy. Przy 75 zebranych punktach ulega aż o siedem oczek pierwszemu FC Porto, które ostatnio dzięki tercetowi Bednarek - Kiwior - Pietuszewski zrobiło się mocno "polskie".

Niemniej widać, że Jose Mourinho i jego podopieczni zmierzają w jak najlepszą stronę - pytaniem pozostaje, czy "Orły" mogą stać się swoistą trampoliną dla trenera do powrotu do Madrytu, gdzie wciąż ma on wielu zwolenników?

"Moim kolejnym celem jest doprowadzenie Benfiki do Ligi Mistrzów" - stwierdził krótko "Mou" w rozmowie z Marco Lombardo z "Il Giornale" po tym, jak padło pytanie o to, czy jego kolejnym celem jest praca w Realu bądź... Juventusie. 63-latek ucina na razie spekulacje, ale jedno jest pewne - zespołowi tej klasy co "Królewscy" trudno będzie odmówić...

