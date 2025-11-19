Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niewiarygodne, gdzie może trafić Ter Stegen. Jest chętny, padła konkretna kwota

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Hierarchia bramkarzy w Barcelonie od początku tego sezonu jest klarowna. Nic nie zapowiada wielkiej rewolucji, nawet powrót do zdrowia Marka-Andre ter Stegena, który na przestrzeni ostatniego roku stracił miejsce w składzie. Nie da się ukryć, że obecność Niemca w drużynie w obecnej sytuacji byłaby po prostu zbędna. Hiszpanie przekazali, jaki klub ma chrapkę na jego ściągnięcie.

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter StegenMATTHIEU MIRVILLEAFP

Uporządkujmy fakty: jesienią zeszłego roku Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana. Wydawało się, że będzie wykluczony z gry do końca poprzedniego sezonu. Z tego powodu Barcelona ściągnęła z emerytury Wojciecha Szczęsnego, który od stycznia br. był podstawowym golkiperem.

Wiosną Niemiec wrócił do zdrowia. Od razu domagał się, aby Hansi Flick zaczął wystawiać go w podstawowej jedenastce. Ale tak się nie stało. Ter Stegen doznał kolejnego urazu, tym razem pleców. Latem przeszedł operację i obecnie uczestniczy już w treningach na murawie. W najbliższych tygodniach powinien wrócić do optymalnej formy fizycznej.

Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów© 2025 Associated Press

Zaczęło się. Ter Stegen na wylocie z Barcelony. Jest oferta

Problem w tym, że w międzyczasie Katalończycy ściągnęli z Espanyolu Joana Garcię, który został nową "jedynką" między słupkami. Rolę jego zmiennika pełni Szczęsny. Polak zastępował go w ostatnim czasie, jednak za moment 24-latek odzyska miejsce w składzie.

W takiej sytuacji ter Stegen, którego kontrakt wygasa dopiero 30 czerwca 2028 roku, na ten moment Barcelonie nie jest zbytnio potrzebny. Zwłaszcza dlatego, że jego relacje z klubem z różnych powodów stały się nieco oschłe. Wiedzą o tym inne marki, które chętnie przygarnęłyby 33-latka w swoje szeregi.

Jedną z nich jest Besiktas. Jak podaje kataloński "Sport", zespół z siedzibą w Stambule złożył ofertę za niemieckiego bramkarza. "Besiktas może przejąć jego pensję do końca sezonu, w tym nieobowiązkową opcję wykupu na koniec kampanii wynoszącą około 8 milionów euro, co jest jej aktualną wyceną na rynku. Na razie nie poczyniono żadnych postępów, czekając na kolejne oferty w nadchodzących tygodniach i ostateczną decyzję samego bramkarza" - czytamy.

Zobacz również:

Kylian Mbappe
La Liga

Wrze wokół Kyliana Mbappe. Wieści już dotarły do Madrytu. "Rozszarpałbym go na strzępy"

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Jak można się domyślać, "Barcelona jest gotowa otworzyć mu drzwi w styczniu. Pierwsza oficjalna oferta została już otrzymana" - dodano. Hiszpanie, powołując się na tureckie media, zaznaczają, że ter Stegen jest "wielkim celem rynkowym Besiktasu, który potrzebuje bramkarza".

    Ponoć sam Niemiec również postrzega ten kierunek jako kuszącą opcję. "Ter Stegen i jego otoczenie twierdzą, że turecki klub to idealny scenariusz, by zebrać minuty w podstawowym składzie, a latem decydować swojej przyszłości" - czytamy. Wpomiane minuty w przypadku 33-latka są istotne, ponieważ marzy mu się występ na przyszłorocznych mistrzostwach świata w kadrze Juliana Nagelsmanna.

    Zobacz również:

    Iga Świątek i Aryna Sabalenka na WTA Finals 2025
    Iga Świątek

    Już po sezonie, a Sabalenka znów triumfuje. Deklasacja. Iga Świątek była bez szans

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Piłkarz siedzi na ławce rezerwowych, ubrany w sportową bluzę treningową z logo klubu i sponsora, trzyma rękawice oraz zieloną odzież na tle niebieskich siedzeń z widocznymi logotypami marek.
    Marc-Andre ter StegenUrbanandsportAFP
    Dwóch znanych bramkarzy piłkarskich, jeden z nich w zielonym stroju sportowym, drugi w granatowej bluzie z herbem klubu FC Barcelona widoczny w okrągłym kadrze w lewym górnym rogu, tło rozmyte w barwach stadionu.
    Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenURBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Juan Manuel Serrano Arce/Getty ImagesAFP
    Dwóch mężczyzn siedzi na stadionowych fotelach z logotypem klubu piłkarskiego, jeden z nich trzyma przekąskę, obaj ubrani są w casualowe bluzy, w tle rzędy czerwonych siedzisk.
    Marc-Andre ter Stegen (z prawej)UrbanandsportAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja