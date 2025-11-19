Niewiarygodne, gdzie może trafić Ter Stegen. Jest chętny, padła konkretna kwota
Hierarchia bramkarzy w Barcelonie od początku tego sezonu jest klarowna. Nic nie zapowiada wielkiej rewolucji, nawet powrót do zdrowia Marka-Andre ter Stegena, który na przestrzeni ostatniego roku stracił miejsce w składzie. Nie da się ukryć, że obecność Niemca w drużynie w obecnej sytuacji byłaby po prostu zbędna. Hiszpanie przekazali, jaki klub ma chrapkę na jego ściągnięcie.
Uporządkujmy fakty: jesienią zeszłego roku Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana. Wydawało się, że będzie wykluczony z gry do końca poprzedniego sezonu. Z tego powodu Barcelona ściągnęła z emerytury Wojciecha Szczęsnego, który od stycznia br. był podstawowym golkiperem.
Wiosną Niemiec wrócił do zdrowia. Od razu domagał się, aby Hansi Flick zaczął wystawiać go w podstawowej jedenastce. Ale tak się nie stało. Ter Stegen doznał kolejnego urazu, tym razem pleców. Latem przeszedł operację i obecnie uczestniczy już w treningach na murawie. W najbliższych tygodniach powinien wrócić do optymalnej formy fizycznej.
Zaczęło się. Ter Stegen na wylocie z Barcelony. Jest oferta
Problem w tym, że w międzyczasie Katalończycy ściągnęli z Espanyolu Joana Garcię, który został nową "jedynką" między słupkami. Rolę jego zmiennika pełni Szczęsny. Polak zastępował go w ostatnim czasie, jednak za moment 24-latek odzyska miejsce w składzie.
W takiej sytuacji ter Stegen, którego kontrakt wygasa dopiero 30 czerwca 2028 roku, na ten moment Barcelonie nie jest zbytnio potrzebny. Zwłaszcza dlatego, że jego relacje z klubem z różnych powodów stały się nieco oschłe. Wiedzą o tym inne marki, które chętnie przygarnęłyby 33-latka w swoje szeregi.
Jedną z nich jest Besiktas. Jak podaje kataloński "Sport", zespół z siedzibą w Stambule złożył ofertę za niemieckiego bramkarza. "Besiktas może przejąć jego pensję do końca sezonu, w tym nieobowiązkową opcję wykupu na koniec kampanii wynoszącą około 8 milionów euro, co jest jej aktualną wyceną na rynku. Na razie nie poczyniono żadnych postępów, czekając na kolejne oferty w nadchodzących tygodniach i ostateczną decyzję samego bramkarza" - czytamy.
Jak można się domyślać, "Barcelona jest gotowa otworzyć mu drzwi w styczniu. Pierwsza oficjalna oferta została już otrzymana" - dodano. Hiszpanie, powołując się na tureckie media, zaznaczają, że ter Stegen jest "wielkim celem rynkowym Besiktasu, który potrzebuje bramkarza".
Ponoć sam Niemiec również postrzega ten kierunek jako kuszącą opcję. "Ter Stegen i jego otoczenie twierdzą, że turecki klub to idealny scenariusz, by zebrać minuty w podstawowym składzie, a latem decydować swojej przyszłości" - czytamy. Wpomiane minuty w przypadku 33-latka są istotne, ponieważ marzy mu się występ na przyszłorocznych mistrzostwach świata w kadrze Juliana Nagelsmanna.