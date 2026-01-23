Kontuzja Pedriego, której ten doznał w rywalizacji ze Slavią Praga skomplikowała jeszcze bardziej niełatwą i tak sytuację kadrową Barcelony. Hansi Flick nie ma na ten moment zbyt wielu opcji do rotowania, a pierwszym ruchem do poprawy tego stanu rzeczy było sprowadzenie Joao Cancelo.

Wzmocnienia potrzebne są jednak nie tylko w formacji defensywnej. Poza Pedrim niedostępni obecnie z powodu problemów zdrowotnych są także Gavi, Andreas Christensen, czy Ferran Torres. I choć Barca zmaga się z kłopotami finansowymi, jak widać stać ją na przeprowadzanie operacji. Kolejny dowód tego otrzymaliśmy zdaniem mediów w czwartek.

FC Barcelona finalizuje kolejny transfer. To egipska perełka

Jak donosi "Mundo Deportivo", co potwierdzają także inne źródła,FC Barcelona zapewniła sobie transfer egipskiej perełki - 17-letniego Hamzy Abdelkarima z Al Ahly. Poznaliśmy przy tym szczegóły operacji.

Środkowy napastnik zostanie wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupienia go za około 5 milionów euro. Domyślnie dołączy do rezerw Barcelony, jednak dziennikarze spodziewają się, że Hansi Flick będzie go zapraszał do treningów z pierwszą drużyną.

Warto przypomnieć, że Roony Bardghji również początkowo zarejestrowany został jako zawodnik Barcelony B, choć regularnie występował w ekipie Flicka. Sprowadzenie Abdelkarima odebrać można również jako ważną wiadomość dla Roberta Lewandowskiego.

Klub jest gotowy przedłużyć z nim kontrakt, lecz postawił warunki. Polak musi pogodzić się z rolą rezerwowego i mocno obniżyć wynagrodzenie. "Blaugrana" pokazuje przy tym, że rozpoczęła już poszukiwania napastników, którzy w przyszłości mogliby zająć jego miejsce. Abdelkarim za sprawą przejścia do Barcy stał się jednym z kandydatów.

Hamza Abdelkarim (z lewej) Mohamed Farag - FIFA Getty Images

Robert Lewandowski IMAGO/Ricardo Larreina Newspix.pl

Piłkarze FC Barcelona IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK Newspix.pl