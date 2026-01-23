Niespodziewany transfer Barcelony, jest potwierdzenie. Prosto z Egiptu
W zimowym oknie transferowym do Barcelony trafił na powrót Joao Cancelo, ale jak się okazuje, to nie koniec ruchów ze strony "Dumy Katalonii". W nocy z czwartku na piątek katalońscy dziennikarze zgodnie informowali, że mistrzowie Hiszpanii zapewnili sobie kolejny, tym razem dużo bardziej niespodziewany transfer. Ten ruch to jednocześnie ważna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego.
Kontuzja Pedriego, której ten doznał w rywalizacji ze Slavią Praga skomplikowała jeszcze bardziej niełatwą i tak sytuację kadrową Barcelony. Hansi Flick nie ma na ten moment zbyt wielu opcji do rotowania, a pierwszym ruchem do poprawy tego stanu rzeczy było sprowadzenie Joao Cancelo.
Wzmocnienia potrzebne są jednak nie tylko w formacji defensywnej. Poza Pedrim niedostępni obecnie z powodu problemów zdrowotnych są także Gavi, Andreas Christensen, czy Ferran Torres. I choć Barca zmaga się z kłopotami finansowymi, jak widać stać ją na przeprowadzanie operacji. Kolejny dowód tego otrzymaliśmy zdaniem mediów w czwartek.
FC Barcelona finalizuje kolejny transfer. To egipska perełka
Jak donosi "Mundo Deportivo", co potwierdzają także inne źródła,FC Barcelona zapewniła sobie transfer egipskiej perełki - 17-letniego Hamzy Abdelkarima z Al Ahly. Poznaliśmy przy tym szczegóły operacji.
Środkowy napastnik zostanie wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupienia go za około 5 milionów euro. Domyślnie dołączy do rezerw Barcelony, jednak dziennikarze spodziewają się, że Hansi Flick będzie go zapraszał do treningów z pierwszą drużyną.
Warto przypomnieć, że Roony Bardghji również początkowo zarejestrowany został jako zawodnik Barcelony B, choć regularnie występował w ekipie Flicka. Sprowadzenie Abdelkarima odebrać można również jako ważną wiadomość dla Roberta Lewandowskiego.
Klub jest gotowy przedłużyć z nim kontrakt, lecz postawił warunki. Polak musi pogodzić się z rolą rezerwowego i mocno obniżyć wynagrodzenie. "Blaugrana" pokazuje przy tym, że rozpoczęła już poszukiwania napastników, którzy w przyszłości mogliby zająć jego miejsce. Abdelkarim za sprawą przejścia do Barcy stał się jednym z kandydatów.