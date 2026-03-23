Czy Wojciech Szczęsny pozostanie na kolejny sezon w Barcelonie? - takie pytanie coraz częściej pojawia się w przestrzeni medialnej i to nie tylko w Hiszpanii. Polak wobec eksplozji formy Joana Garcii został niemal całkowicie zepchnięty na boczny tor i "przykuty" do ławki rezerwowych.

Przyszłość Szczęsnego w Barcelonie zagrożona? Klub obserwuje innego bramkarza

Na przestrzeni ostatnich miesięcy "Tek" rozegrał około 10 minut przy okazji rywalizacji Barcy z Newcastle w Lidze Mistrzów. W 82. minucie zmienił narzekającego na dolegliwości zdrowotne Garcię, a kibice na Camp Nou zgotowali mu wyjątkową owację. To tylko pokazało, jak bardzo ceniony i lubiany w stolicy Katalonii jest Polak.

Mimo to zarząd "Dumy Katalonii" zastanawia się, co zrobić z nim w kontekście przyszłego sezonu. "SPORT" ujawnił, że FC Barcelona uważnie monitoruje sytuację Alexa Remiro, któremu za rok wygasa kontrakt z Realem Sociedad. Klub jest pod wrażeniem gry Hiszpana i chciałby sprowadzić go w roli rezerwowego dla Garcii.

Jeżeli Szczęsny zgodziłby się na zaakceptowanie roli bramkarza numer 3, zostałby do końca swojego kontraktu - czyli do czerwca 2027 roku. A jeśli nie, to Barca mogłaby rozwiązać z nim umowę już tego lata, wypłacając mu z tego tytułu rekompensatę.

Flick zdecydował ws. transferu Cancelo. Chce Portugalczyka na stałe

Niemal w tym samym czasie co plotki o Szczęsnym pojawiły się doniesienia o dalszych krokach ws. Joao Cancelo. Portugalczyk dość niespodziewanie został wypożyczony latem z Al Hilal do Barcelony i po niemrawym początku stał się ważnym ogniwem drużyny.

Hansi Flick jest bardzo zadowolony z postawy Portugalczyka i jak informuje "SPORT" miał dać zielone światło na jego transfer definitywny. 31-latek postrzegany jest za dużo większe wzmocnienie w ofensywie od Alejandro Balde, podczas gdy umiejętności gry w defensywie obu bocznych obrońców są porównywalne.

Wiadomość o planach względem Cancelo, dla którego oznaczałoby to definitywne pożegnanie z Arabią Saudyjską, dotarła już do współpracującego z nim w defensywie Wojciecha Szczęsnego. Chemia pomiędzy zawodnikami jest wyczuwalna, a jako że Portugalczyk wielokrotnie podkreślał, jak świetnie czuje się w stolicy Katalonii, można wysnuć wniosek, że szatnia także jest za jego pozostaniem.

Portal Transfermarkt wycenia Joao Cancelo na 9 miionów euro. Trudno jednak oszacować, ile za jego transfer definitywny zażyczyłoby sobie Al Hilal. Zawodnik nie odgrywał jednak w nim istotnej roli, tak więc kwota operacji nie powinna być zbyt wygórowana.

Hansi Flick nie krył zadowolenia po wygranej z Newcastle. "Cieszę się, że Lewy dzisiaj wrócił". WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press