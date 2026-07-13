Sytuacja związana z obsadą bramki Barcelony na przyszły sezon jest klarowna. Niekwestionowaną jedynką pozostaje Joan Garcia, a jego zastępcą i klubową "2" Wojciech Szczęsny. Trwa za to rywalizacja o trzecie miejsce w hierarchii. A w ostatnim czasie pojawił się zaskakujący kandydat.

Ter Stegen odchodzi z Barcelony. Obierze kierunek na Holandię

Naturalnie pojawiły się przed kolejną kampanią wątpliwości dotyczące przyszłości Marca-Andre ter Stegena, dla którego nie było miejsca w prowadzonej przez Hansiego Flicka drużynie. Szybko się ona wyjaśniła.

Po doświadczonego Niemca sięgnąć postanowił Ajax Amsterdam. Fabrizio Romano już jakiś czas temu opublikował swoje słynne "here we go", potwierdzając odejście 34-latka z "Blaugrany". Operacja wciąż nie została jednak sfinalizowana.

Na przeszkodzie, jak informują media stoją kwestie administracyjne i podatkowe. Holendrzy zaczynają się niecierpliwić, a doświadczony zawodnik musiał nieco zmienić swoje plany.

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Ter Stegen liczył na szybszą finalizację wypożyczenia i zakładał, że testy medyczne przed nowym sezonem przejdzie już w Amsterdamie. Tak się jednak nie stało. Niepodziewanie pojawił się w poniedziałek w obiektach Barcelony i wspólnie z pozostałymi 24 zawodnikami przeszedł niezbędne badania.

Wezwanie w tej sprawie naturalnie otrzymał również Wojciech Szczęsny. FC Barcelona pochwaliła się nawet zdjęciami z tego dnia, a na jednym z nich "Tek" pozuje razem z Markiem Bernalem.

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We wtorek piłkarze Barcy odbędą pierwszy trening, na którym naturalnie zabraknie zawodników uczestniczących wciąż w mistrzostwach świata. Oprócz Ter Stegena i Szczęsnego testy medyczne przeszło w poniedziałek ośmiu graczy seniorskiej drużyny: Balde, Christensen, Fermín, Casado, Gerard Martín, Bernal, Fort i Bardghji. Oprócz nich stawiło się także 15 zawodników drużyny rezerw.

Marc-Andre ter Stegen JOSE BRETON AFP

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP





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