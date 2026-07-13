Niespodziewany powrót Ter Stegena. Szczęsny również wezwany do ośrodka Barcelony

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Już jakiś czas temu padło słynne "here we go" w kontekście przyszłości Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki golkiper miał zostać wypożyczony z Barcelony do Ajaksu Amsterdam. Mijają dni, a ogłoszenia porozumienia wciąż nie ma. Zarówno Ter Stegen, jak i Wojciech Szczęsny zostali za to w poniedziałek wezwani do ośrodka "Dumy Katalonii". Powód był dość jasny.

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Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenURBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Alex Caparros/Getty ImagesAFP

Sytuacja związana z obsadą bramki Barcelony na przyszły sezon jest klarowna. Niekwestionowaną jedynką pozostaje Joan Garcia, a jego zastępcą i klubową "2" Wojciech Szczęsny. Trwa za to rywalizacja o trzecie miejsce w hierarchii. A w ostatnim czasie pojawił się zaskakujący kandydat.

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Naturalnie pojawiły się przed kolejną kampanią wątpliwości dotyczące przyszłości Marca-Andre ter Stegena, dla którego nie było miejsca w prowadzonej przez Hansiego Flicka drużynie. Szybko się ona wyjaśniła.

Po doświadczonego Niemca sięgnąć postanowił Ajax Amsterdam. Fabrizio Romano już jakiś czas temu opublikował swoje słynne "here we go", potwierdzając odejście 34-latka z "Blaugrany". Operacja wciąż nie została jednak sfinalizowana.

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Na przeszkodzie, jak informują media stoją kwestie administracyjne i podatkowe. Holendrzy zaczynają się niecierpliwić, a doświadczony zawodnik musiał nieco zmienić swoje plany.

Szczęsny i Ter Stegen wezwani do ośrodka Barcelony. Powód był oczywisty

Ter Stegen liczył na szybszą finalizację wypożyczenia i zakładał, że testy medyczne przed nowym sezonem przejdzie już w Amsterdamie. Tak się jednak nie stało. Niepodziewanie pojawił się w poniedziałek w obiektach Barcelony i wspólnie z pozostałymi 24 zawodnikami przeszedł niezbędne badania.

Wezwanie w tej sprawie naturalnie otrzymał również Wojciech Szczęsny. FC Barcelona pochwaliła się nawet zdjęciami z tego dnia, a na jednym z nich "Tek" pozuje razem z Markiem Bernalem.

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We wtorek piłkarze Barcy odbędą pierwszy trening, na którym naturalnie zabraknie zawodników uczestniczących wciąż w mistrzostwach świata. Oprócz Ter Stegena i Szczęsnego testy medyczne przeszło w poniedziałek ośmiu graczy seniorskiej drużyny: Balde, Christensen, Fermín, Casado, Gerard Martín, Bernal, Fort i Bardghji. Oprócz nich stawiło się także 15 zawodników drużyny rezerw.

Piłkarz w jasnej bluzie z herbem FC Barcelony i rękawicach bramkarskich podczas deszczowej pogody na boisku.
Marc-Andre ter StegenJOSE BRETONAFP
Bramkarz w sportowej koszulce z herbem FC Barcelony oraz logo Nike i Spotify, stojący na boisku z rękawicami bramkarskimi, otoczony przez tłum kibiców na trybunach.
Wojciech SzczęsnyGONGORAAFP


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