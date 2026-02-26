Niespodziewany powrót Ter Stegena, FC Barcelona zdecydowała. Pomoże bramkarzowi

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny przegrywa obecnie z Joanem Garcią rywalizację o miejsce w bramce Barcelony i od wielu miesięcy pozostaje poza grą. Wzbudziło to dyskusję na temat dalszej przyszłości Polaka, zwłaszcza że ten posiada w umowie klauzulę umożliwiającą klubowi rozwiązanie z nim kontraktu. Niespodziewanie w ostatnich dniach gruchnęła natomiast wieść o powrocie do ośrodka treningowego Marca-Andre ter Stegena. W Barcelonie zrobiło się nie lada zamieszanie.

Dwóch piłkarzy klubu FC Barcelona trzymających piłki na boisku, pierwszy ubrany jest w zielono-pomarańczowy strój bramkarza z numerem 22, drugi w białą bluzę z herbem klubu.
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / SIPAUSA/NEWSPIX.PLAFP

Rozwiązanie zgodnie z którym niepokorny i wpływający negatywnie na szatnię Marc-Andre ter Stegen został w zimowym okienku wypożyczony do Girony wydawało się idealne. Kończyło debatę na temat tego, kto jest "dwójką" FC Barcelona po rewelacyjnie sposującym się Joanie Garcią, który z marszu wygrał rywalizację z nim i Wojciechem Szczęsnym.

Spełnił się jednak fatalny scenariusz - wracający po wielu problemach zdrowotnych Niemiec zdołał rozegrać dwa spotkania w barwach Girony i doznał kolejnego poważnego urazu. Konieczna była kolejna operacja, co oznacza długą rekonwalescencję i jednocześnie koniec marzeń "Dumy Katalonii" o pozbyciu się 33-latka na rzecz rywala zza miedzy.

    Ter Stegen i Fort widziani w Barcelonie. Klub wyciągnął pomocną dłoń

    Co ciekawe Ter Stegen, chociaż pozostaje formalnie na wypożyczeniu w Gironie, widziany był na obiektach treningowych Ciutat Esportiva w Barcelonie. "SPORT" wyjaśnia, skąd obecność golkipera.

    Jak się okazuje, zarówno Ter Stegen, jak i Hector Fort, który został wypożyczony do Elche korzystają z obiektów "Blaugrany", gdzie odbywają rekonwalescencję. Defensor po serii udanych występów w ekipie beniaminka doznał poważnego urazu pleców, a ostatni mecz rozegrał w grudniu ubiegłego roku.

    Taras Romanczuk: Będzie nam łatwiej grać, bo nie mamy nic do stracenia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Flick skreślił już Ter Stegena i Forta. FC Barcelona ma problem

    Widok wypożyczonych zawodników mógł zaskoczyć podopiecznych Hansiego Flicka, na czele z Wojciechem Szczęsnym, który do niedawna jeszcze rywalizował z Ter Stegenem. Klub dba o swoich graczy, którzy związani są z nim kontraktami i nie robił żadnego problemu, by mogli korzystać oni z obiektów treningowych.

    Tak zawodnicy Barcelony potraktowali Flicka. Lewandowski nie był wyjątkiem

    Ponadto wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu wypożyczeń Fort i Ter Stegen nie zostaną wykupieni i wrócą do Barcelony. Obaj jednak na ten moment nie liczą się w planach Hansiego Flicka. Trener chciałby, aby Barca wykupiła na stałe Joao Cancelo, któego umiejętności i wszechstronność ceni dużo bardziej, od wychowanka.

    Pozycja bramkarza natomiast obsadzona jest na lata, a choć kontrakt Ter Stegena ważny jest aż do końca czerwca 2028 roku, FC Barcelona postara się "zrzucić go" z listy płac dużo wcześniej.

    Bramkarz w zielonym stroju sportowym z czerwonymi i różowymi akcentami stoi na boisku piłkarskim podczas meczu, otoczony rozmytym tłumem kibiców na trybunach.
    Marc-Andre ter Stegen w barwach GironyJavier BorregoNewspix.pl
    Piłkarz w stroju bramkarza klubu FC Barcelona na tle stadionu z trybunami pełnymi kibiców, w sportowych rękawicach i getrach, skoncentrowany, przygotowuje się do meczu.
    Wojciech SzczęsnyGONGORAAFP
    Piłkarz w białym stroju z zielonym akcentem biegnie z piłką po murawie stadionu, wokół niego widoczny tłum kibiców oraz inny zawodnik w niebiesko-bordowym stroju w tle.
    Hector FortJOSE BRETONAFP

