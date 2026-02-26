Rozwiązanie zgodnie z którym niepokorny i wpływający negatywnie na szatnię Marc-Andre ter Stegen został w zimowym okienku wypożyczony do Girony wydawało się idealne. Kończyło debatę na temat tego, kto jest "dwójką" FC Barcelona po rewelacyjnie sposującym się Joanie Garcią, który z marszu wygrał rywalizację z nim i Wojciechem Szczęsnym.

Spełnił się jednak fatalny scenariusz - wracający po wielu problemach zdrowotnych Niemiec zdołał rozegrać dwa spotkania w barwach Girony i doznał kolejnego poważnego urazu. Konieczna była kolejna operacja, co oznacza długą rekonwalescencję i jednocześnie koniec marzeń "Dumy Katalonii" o pozbyciu się 33-latka na rzecz rywala zza miedzy.

Ter Stegen i Fort widziani w Barcelonie. Klub wyciągnął pomocną dłoń

Co ciekawe Ter Stegen, chociaż pozostaje formalnie na wypożyczeniu w Gironie, widziany był na obiektach treningowych Ciutat Esportiva w Barcelonie. "SPORT" wyjaśnia, skąd obecność golkipera.

Jak się okazuje, zarówno Ter Stegen, jak i Hector Fort, który został wypożyczony do Elche korzystają z obiektów "Blaugrany", gdzie odbywają rekonwalescencję. Defensor po serii udanych występów w ekipie beniaminka doznał poważnego urazu pleców, a ostatni mecz rozegrał w grudniu ubiegłego roku.

Flick skreślił już Ter Stegena i Forta. FC Barcelona ma problem

Widok wypożyczonych zawodników mógł zaskoczyć podopiecznych Hansiego Flicka, na czele z Wojciechem Szczęsnym, który do niedawna jeszcze rywalizował z Ter Stegenem. Klub dba o swoich graczy, którzy związani są z nim kontraktami i nie robił żadnego problemu, by mogli korzystać oni z obiektów treningowych.

Ponadto wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu wypożyczeń Fort i Ter Stegen nie zostaną wykupieni i wrócą do Barcelony. Obaj jednak na ten moment nie liczą się w planach Hansiego Flicka. Trener chciałby, aby Barca wykupiła na stałe Joao Cancelo, któego umiejętności i wszechstronność ceni dużo bardziej, od wychowanka.

Pozycja bramkarza natomiast obsadzona jest na lata, a choć kontrakt Ter Stegena ważny jest aż do końca czerwca 2028 roku, FC Barcelona postara się "zrzucić go" z listy płac dużo wcześniej.

Marc-Andre ter Stegen w barwach Girony Javier Borrego Newspix.pl

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP

Hector Fort JOSE BRETON AFP