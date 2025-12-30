Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewany komunikat z Barcelony. Kategoryczny zakaz, tuż przed meczem

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Powoli do końca zbliża się przerwa w rozgrywkach LaLiga związana ze świętami Bożego Narodzenia oraz nowym rokiem. Już 3 stycznia dojdzie do derbów, bowiem RCD Espanyol podejmie na własnym obiekcie Barcelonę. Emocje wokół tego starcia jak zwykle będą stały na wysokim poziomie. W celu bezpieczeństwa gospodarze ogłosili, że kibice posiadający jakiekolwiek barwy przyjezdnym nie zostaną wpuszczeni na stadion. Wszystko w jednym celu.

Piłkarz w pomarańczowym stroju z logiem Spotify stoi na murawie z rękami na biodrach, wokół niego widoczny tłum kibiców oraz inni zawodnicy.
Robert LewandowskiEric Verhoeven/Soccrates/Getty ImagesGetty Images

Niezwykle udany był dla Barcelony rok 2025. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka zwyciężyła Puchar, Superpuchar oraz mistrzostwo Hiszpanii, a do tego była o krok od zameldowania się w finale Ligi Mistrzów (w półfinale lepszy okazał się Inter Mediolan). Do tego już w nowym sezonie "Duma Katalonii" również nie zawodzi.

Po 18 rozegranych meczach zajmuję 1. miejsce w tabeli LaLigi i ma cztery "oczka" przewagi nad drugim Realem Madryt oraz dziewięć nad trzecim Atletico Madryt. Mistrzowie kraju walczą także o TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów i niedawno zameldowali się w kolejnej rundzie Pucharu Króla.

    Ostatnie spotkanie drużyna rozegrała 21 grudnia przeciwko Villarrealowi (wygrana 2:0). Była to jednocześnie pożegnalna rywalizacja w tym roku. Najbliższy mecz rozegra dopiero po nowym roku, a dokładniej 3 stycznia. Będzie to starcie derbowe z zaciekłym rywalem, RCD Espanyol.

    Mecz zostanie rozegrany RCDE Stadium, czyli obiekcie Espanyolu. Co ciekawe, na kilka dni przed meczem zajmujące 5. miejsce w lidze ekipa nadała oficjalny komunikat. Ten bez dwóch zdań jest dość bolesny dla wszystkich fanatyków Barcelony.

    Espanyol ogłasza, zakaz dla kibiców Barcy. To już postanowione

    Jak ogłoszono za pośrednictwem oficjalnego komunikatu na mecz z Barceloną jest całkowity zakaz w barwach utytułowanej drużyny. W skład wchodzą takie akcesoria jak czapki czy szaliki. Całe rozporządzenie ma zastosowanie na terenie całego obiektu. Tego zarządzenia będą pilnować służby bezpieczeństwa.

      - Wstęp na stadion w jakimkolwiek stroju, szaliku lub symbolu FC Barcelona jest surowo zabroniony. Wstęp na teren obiektu będzie zabroniony osobom noszącym koszulki, szaliki, czapki, flagi lub inne symbole drużyny gości. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie na całym terenie stadionu. Pracownicy służb bezpieczeństwa i kontroli dostępu będą czuwać nad ścisłym przestrzeganiem tej zasady - przekazano.

      Co więcej, wszystkie osoby, które nie zastosują się do postanowień gospodarzy nie zostaną wpuszczone na stadion.

      - Osoby noszące symbole FC Barcelona nie będą mogły wejść na stadion. Pragniemy również poinformować, że przy obu bramkach stadionu zainstalowano siatkę bezpieczeństwa. Działanie to ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu wydarzenia - dodano.

      Mecz RCD Espanyol - FC Barcelona odbędzie się w sobotę 3 stycznia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 21:00.

      Bologna - Sassuolo. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Tłum kibiców piłkarskich na trybunach stadionu, w centrum grupa osób trzyma transparent z napisem 'Anims Ronald', otoczona przez innych fanów uważnie obserwujących wydarzenia na boisku.
      Kibice BarcelonyJOSEP LAGOAFP
      Grupa młodych piłkarzy drużyny FC Barcelona w niebiesko-czerwonych strojach stoi razem na murawie stadionu, kilku z nich klaska, w tle rozmyte flagi i kibice
      FC BarcelonaAA/ABACAEast News
      Barcelona - Espanyol
      Barcelona - EspanyolMANAURE QUINTEROAFPAFP

