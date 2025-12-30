Niespodziewany komunikat z Barcelony. Kategoryczny zakaz, tuż przed meczem

Niezwykle udany był dla Barcelony rok 2025. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka zwyciężyła Puchar, Superpuchar oraz mistrzostwo Hiszpanii, a do tego była o krok od zameldowania się w finale Ligi Mistrzów (w półfinale lepszy okazał się Inter Mediolan). Do tego już w nowym sezonie "Duma Katalonii" również nie zawodzi.

Po 18 rozegranych meczach zajmuję 1. miejsce w tabeli LaLigi i ma cztery "oczka" przewagi nad drugim Realem Madryt oraz dziewięć nad trzecim Atletico Madryt. Mistrzowie kraju walczą także o TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów i niedawno zameldowali się w kolejnej rundzie Pucharu Króla.

Ostatnie spotkanie drużyna rozegrała 21 grudnia przeciwko Villarrealowi (wygrana 2:0). Była to jednocześnie pożegnalna rywalizacja w tym roku. Najbliższy mecz rozegra dopiero po nowym roku, a dokładniej 3 stycznia. Będzie to starcie derbowe z zaciekłym rywalem, RCD Espanyol.

Mecz zostanie rozegrany RCDE Stadium, czyli obiekcie Espanyolu. Co ciekawe, na kilka dni przed meczem zajmujące 5. miejsce w lidze ekipa nadała oficjalny komunikat. Ten bez dwóch zdań jest dość bolesny dla wszystkich fanatyków Barcelony.

Espanyol ogłasza, zakaz dla kibiców Barcy. To już postanowione

Jak ogłoszono za pośrednictwem oficjalnego komunikatu na mecz z Barceloną jest całkowity zakaz w barwach utytułowanej drużyny. W skład wchodzą takie akcesoria jak czapki czy szaliki. Całe rozporządzenie ma zastosowanie na terenie całego obiektu. Tego zarządzenia będą pilnować służby bezpieczeństwa.

- Wstęp na stadion w jakimkolwiek stroju, szaliku lub symbolu FC Barcelona jest surowo zabroniony. Wstęp na teren obiektu będzie zabroniony osobom noszącym koszulki, szaliki, czapki, flagi lub inne symbole drużyny gości. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie na całym terenie stadionu. Pracownicy służb bezpieczeństwa i kontroli dostępu będą czuwać nad ścisłym przestrzeganiem tej zasady - przekazano.

Co więcej, wszystkie osoby, które nie zastosują się do postanowień gospodarzy nie zostaną wpuszczone na stadion.

- Osoby noszące symbole FC Barcelona nie będą mogły wejść na stadion. Pragniemy również poinformować, że przy obu bramkach stadionu zainstalowano siatkę bezpieczeństwa. Działanie to ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu wydarzenia - dodano.

Mecz RCD Espanyol - FC Barcelona odbędzie się w sobotę 3 stycznia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 21:00.

