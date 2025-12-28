Niespodziewany atak na Szczęsnego. Tego nie mógł się spodziewać. Bolesny cios

Sytuacja z bramkarzami Barcelony w ubiegłym sezonie była skomplikowana. Po kontuzji, jakiej doznał Marc-Andre ter Stegen, klub zaczął błyskawicznie rozglądać się za wzmocnieniem pozycji. Inaki Pena nie budził zaufania kibiców, choć w ostatecznym rezultacie spisał się solidnie jako zastępca niemieckiego golkipera. Ale gdy tylko Wojciech Szczęsny wrócił do formy, to on grał pierwsze skrzypce w bramce Dumy Katalonii.

I choć nie ustrzegł się kilku błędów, w większości spotkań był ważną postacią zespołu i popisywał się wieloma świetnymi interwencjami. Były reprezentant Polski był chwalony za swoją postawę nie tylko na boisku, ale również poza nim. Z Barcelony docierały liczne głosy, że Szczęsny jest dobrym duchem szatni i potrafi wprowadzać dobrą atmosferę. Poskutkowało to przedłużeniem umowy z Polakiem.

Szczęsny nie pomógł wygrać Ligi Mistrzów? Zaskakująca hipoteza z Hiszpanii

Obecna rola 35-latka jest zgoła odmienna od tej, którą pełnił jeszcze kilka miesięcy temu. Aktualnie jest rezerwowym i jak sam wspominał w wywiadach, wspiera i pomaga Joanowi Garcii. Hiszpański bramkarz jest rewelacją tego sezonu i w wielu spotkaniach udowodnił, czemu oceniano go, jako wielki talent. Garcia popisał się już wieloma fantastycznymi interwencjami, które ratowały zespół przed stratą goli, a nawet punktów.

W "Mundo Deportivo" powstał felieton dotyczący bramkarzy i nie zabrakło tam słów pochwał pod adresem bramkarza Barcelony. "Joan Garcia ma charyzmę, refleks i broni strzały, które są niemal pewnymi bramkami, czego inni bramkarze nie robią" - brzmi fragment artykułu. Autor felietonu idzie o krok dalej. Twierdzi, że gdyby Garcia był w ubiegłym sezonie w Barcelonie, ta mogłaby wygrać Ligę Mistrzów.

"Szkoda, że bramkarz z Sallent trafił do drużyny w najgorszym momencie dla obrony Blaugrany, ponieważ z nim prawdopodobnie wygralibyśmy ostatnią edycję Ligi Mistrzów" - czytamy w artykule. Być może niecelowo, ale autor uderza w Szczęsnego, który był wówczas podstawowym bramkarzem Blaugrany. W dwumeczu nie można było się przyczepić do gry polskiego golkipera, a o traconych bramkach przez Dumę Katalonii decydowały raczej błędy w obronie. Autor artykułu twierdzi jednocześnie, że w trwających rozgrywkach Liga Mistrzów jest raczej marzeniem odległym, bo gra obronna Barcelony nie wygląda dobrze.

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

