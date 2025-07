"Duma Katalonii" ma obecnie nadmiast stoperów, a z klubem ma pożegnać się Andreas Christensen . Duńczyk stracił niemal cały ubiegły sezon przez kontuzję i choć prezentuje odpowiednią jakość, wybór padł na niego. Flick nie liczy również zbytnio na Pau Victora , czy Inakiego Penę. Mało minut otrzymywał też sprzedany już do Mallorki Pablo Torre.

W środę późnym wieczorem gruchnęła jednak wieść o możliwym niespodziewanym odejściu z Barcelony. Do klubu miały wpłynąć oferty za gracza, który postrzegany jest za wielki talent i przyszłość Barcy.

Oficjalnie: Marcus Rashford zawodnikiem FC Barcelony. WIDEO

Tak duże zainteresowanie wzbudził Marc Bernal . Wychowanek zaliczył udany start w drużynie Flicka, ale już na samym początku sezonu doznał koszmarnej kontuzji - zerwania więzadeł krzyżowych . Stracił przez to aż 58 spotkań. Hiszpan wrócił jednak do pełni zdrowia i rozpoczął już treningi z drużyną.

Talent Bernala zrobił na niemieckim szkoleniowcu ogromne wrażenie. Na tyle, że ten postrzega go za zawodnika cenniejszego od Marca Casado. FC Barcelona nie planowała się z nim rozstawać, ale jak przekazał Gianluca Di Marzio, zainteresowanie pomocnikiem wyraziła AS Roma. Pomiędzy klubami miało już nawet dojść do pierwszych rozmów.