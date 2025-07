Niespodziewane odejście z Barcelony? Lewandowski i Flick już pogodzeni, nie mają wyboru

FC Barcelona jest zmuszona do sprzedania ze sporym zyskiem przynajmniej jednej z młodych gwiazd. W przeciwnym razie realizacja jej celów transferowych nie będzie możliwa. W ostatnich dniach ze stolicy Katalonii do kibiców dotarły wieści, które wywołały poruszenie. Wygląda na to, że Hansi Flick i Robert Lewandowski będą musieli pogodzić się z rozstaniem z jednym z wartościowych graczy.