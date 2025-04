FC Barcelona ruszy latem po bocznego obrońcę. Wychowanek mocnym kandydatem

Mowa o Aleksie Valle, który został wypożyczony przez Barcelonę do włoskiego Como . Pod wodzą Ceska Fabregasa 20-letni boczny obrońca rozwinął skrzydła i stał się istotnym graczem w układance szkoleniowca. Działacze "Blaugrany" monitorowali uważnie rozwój Valle, a Hansi Flick miał dać zielone światło na jego powrót. Niestety wszystko wskazuje na to, że z planu nici.

Nici z powrotu talentu. FC Barcelona ubiegnięta przez Włochów

Zdaniem dziennikarza, jeśli nie dojdzie do żadnego zwrotu akcji, Alex Valle zostanie we Włoszech na kolejny sezon, co będzie oznaczało swego rodzaju porażkę Barcelony na rynku transferowym. Ten od jakiegoś czasu ubogi jest w defensorów o jej profilu. Popyt na szybkich i dynamicznych bocznych obrońców zdecydowanie przekracza "podaż", co stanowi problem. Czy oznacza to, że Flick, któremu kierownictwo miało obiecać transfer piłkarza na taką pozycję, zostanie na lodzie?