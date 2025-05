Jak to bywa w przypadku Barcelony, lista życzeń przed zbliżającym się letnim okienkiem transferowym jest bardzo długa. Mimo że pod wodzą Hansiego Flicka zespół odniósł ogromny sukces i w czwartek do superpucharu i pucharu Hiszpanii może dołożyć mistrzostwo, kilka pozycji wymaga wzmocnień. Zarząd pracuje już aktywnie w porozumieniu ze szkoleniowcem, a plan jak zawsze jest ambitny.

Flick ustalił priorytet transferowy Barcelony. Otrzymał nagły cios

W opinii Flicka absolutnym priorytetem jest wzmocnienie boków obrony, sprowadzenie nowego skrzydłowego i ewentualnie kogoś na środek defensywy. Możliwe, że dojdzie do wielu ruchów, bo według hiszpańskich mediów na wylocie z Barcy jest aż dziewięciu zawodników , na czele z rozczarowującym pod koniec sezonu Ronaldem Araujo.

Jeszcze do niedawna jednym z głównych celów transferowych "Blaugrany" był diabelnie szybki i z inklinacjami ofensywnymi Jeremie Frimpong . Defensor Bayeru Leverkusen nosi się z zamiarem zmiany otoczenia, ale poza Barceloną w kolejce po niego ustawiło się kilku europejskich gigantów. I wszystko wskazuje na to, że na polu transferowym "Azulgrana" poniosła porażkę.

Barcelona szykuje się do derbów z Espanyolem. Stawka? Mistrzostwo!

"Klęska" Barcelony, Flick pod ścianą. Gwiazda dołączy do Liverpoolu

"SPORT" informuje, że Frimpong miał już podjąć decyzję odnośnie do swojej przyszłości i zdecydował się na przenosiny do Liverpoolu. "The Reds" złożyli mu atrakcyjną propozycję, zwłaszcza pod kątem finansowym i reprezentant Holandii na nią przystał. Ujawniono przy tym szczegóły negocjacji. Hansi Flick znalazł się natomiast pod ścianą.