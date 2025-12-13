Pod nieobecność Joana Garcii, Wojciech Szczęsny z większym lub mniejszym powodzeniem strzegł dostępu do bramki FC Barcelony. Kiedy jednak młody i utalentowany golkiper wrócił do pełnej dyspozycji, Polak stał się rezerwowym "Blaugrany" i skupił się na pomocy Garcii w doskonaleniu jego umiejętności.

Sytuacja uległa niewielkiej zmianie, kiedy przed kilkoma dniami Marc-Andre ter Stegen wrócił do składu i pojawił się w kadrze meczowej przed starciem z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów. Teraz, przed rywalizacją z Osasuną, w ramach 16. kolejki LaLiga, przy liście nazwisk wytypowanych przez Hansiego Flicka, próżno szukać Wojciecha Szczęsnego, co mogło zaskoczyć polskich kibiców.

Absencję byłego bramkarza reprezentacji Polski szybko skomentował sam klub, który poinformował kibiców, że to na prośbę samego zainteresowanego, jego nazwisko nie znalazło się w szerokiej kadrze na sobotni mecz Primera Division.

- Bramkarz pierwszej drużyny, Wojciech Szczęsny, w ostatniej chwili wycofał się z dzisiejszego meczu z Osasuną z powodu zapalenia żołądka i jelit - czytamy w oficjalnym komunikacie FC Barcelony w mediach społecznościowych.

