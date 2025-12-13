Niepokojący komunikat o Szczęsnym. FC Barcelona sama ogłosiła ws. Polaka
Od kiedy Joan Garcia wrócił do zdrowia, Wojciech Szczęsny pełni rolę rezerwowego bramkarza FC Barcelony. Niestety, w starciu z Osasuną, w ramach meczu 16. kolejki LaLiga, Polaka nie zobaczymy nawet na trybunach i jak się okazuje, na jego życzenie. Szczęsny poprosił o wolne z powodu problemów zdrowotnych. Informacja została przekazana przez kataloński klub.
Pod nieobecność Joana Garcii, Wojciech Szczęsny z większym lub mniejszym powodzeniem strzegł dostępu do bramki FC Barcelony. Kiedy jednak młody i utalentowany golkiper wrócił do pełnej dyspozycji, Polak stał się rezerwowym "Blaugrany" i skupił się na pomocy Garcii w doskonaleniu jego umiejętności.
Sytuacja uległa niewielkiej zmianie, kiedy przed kilkoma dniami Marc-Andre ter Stegen wrócił do składu i pojawił się w kadrze meczowej przed starciem z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów. Teraz, przed rywalizacją z Osasuną, w ramach 16. kolejki LaLiga, przy liście nazwisk wytypowanych przez Hansiego Flicka, próżno szukać Wojciecha Szczęsnego, co mogło zaskoczyć polskich kibiców.
Absencję byłego bramkarza reprezentacji Polski szybko skomentował sam klub, który poinformował kibiców, że to na prośbę samego zainteresowanego, jego nazwisko nie znalazło się w szerokiej kadrze na sobotni mecz Primera Division.
- Bramkarz pierwszej drużyny, Wojciech Szczęsny, w ostatniej chwili wycofał się z dzisiejszego meczu z Osasuną z powodu zapalenia żołądka i jelit - czytamy w oficjalnym komunikacie FC Barcelony w mediach społecznościowych.