Niepokojące wieści z Barcelony tuż przed El Clasico. Fatalna sytuacja, Flick ma duży problem

Jeszcze do niedawna można było się zastanawiać, czy zbyt duża liczba El Clasico w sezonie może jakkolwiek "znudzić" kibiców. Wiele wskazuje na to, że niekoniecznie, bo w niedzielę odbędzie się czwarte starcie Barcelony z Realem Madryt i fani ponownie oczekują go w wielkim napięciu. Zwłaszcza że to spotkanie może w znacznym stopniu zadecydować o losach mistrzostwa Hiszpanii . Przede wszystkim wówczas, gdy Duma Katalonii wygra.

