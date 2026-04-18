Niepokojące wieści. Piłkarz Realu trafił do szpitala. W 2 tygodnie schudł 6 kg

W ostatnim czasie w mediach zrobiło się głośno o konflikcie w szatni Realu Madryt. Raul Asencio miał pokłócić się z trenerem Alvaro Arbeloą. W konsekwencji szkoleniowiec miał odsunąć go od składu.

Konflikt Asencio i Arbeloi został opisany ze szczegółami. Kiedy nadszedł oficjalny komunikat, że piłkarz nie poleci na rewanż ćwierćfinału Ligi Mistrzów do Monachium z powodu problemów żołądkowych, wiele osób myślało, że jest to zasłona dymna, a prawdziwym powodem jego nieobecności jest pogorszenie relacji z trenerem.

W ostatnich dniach media pisały o możliwym odejściu Raula Asencio z Realu Madryt. Piłkarz ma być niezadowolony z roli rezerwowego. Klub natomiast chce przedłużyć umowę z Antonio Rudigerem. Hiszpan byłby więc dopiero czwartym w kolejności stoperem po wspomnianym Niemcu, Ederze Militao oraz Deanie Huijsenie.

Raul Asencio wylądował w szpitalu. Niepokojące objawy piłkarza Realu Madryt

Informacje o problemach żołądkowych Raula Asencio nie zostały jednak wymyślone. COPE donosi, że piłkarz rzeczywiście zmaga się z chorobą, przez którą w ciągu dwóch tygodni stracił aż sześć kilogramów.

Według dziennikarza Miguela Angela Diaza Raul Asencio na pewno nie zagra w następnej kolejce ligi hiszpańskiej z Deportivo Alaves. Plan zakłada jego powrót na kolejny mecz przeciwko Betisowi.

Po 31. kolejce Real Madryt plasuje się na 2. miejscu w lidze hiszpańskiej i ma 9 punktów straty do liderującej Barcelony. Jego szanse na zdobycie mistrzostwa kraju są więc już tylko teoretyczne. Do końca pozostało bowiem zaledwie 7 meczów.

W tym sezonie Raul Asencio rozegrał łącznie 31 meczów we wszystkich rozgrywkach w barwach Realu Madryt. Zdobył 2 bramki i zaliczył asystę.

Portal Transfermarkt wycenia wartość hiszpańskiego obrońcy na 25 milionów euro. Jeśli Real Madryt ostatecznie zdecyduje się go sprzedać, raczej nie będzie narzekać na brak klubów chętnych na zakup Raula Asencio.

Raul Asencio z Kylianem Mbappe i Viniciusem Juniorem w Realu Madryt Kacper Dąderewicz AFP

Raul Asencio i Antoine Griezmann JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Raul Asencio Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

