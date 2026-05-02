Niepokojące doniesienia z Hiszpanii. Chodzi o Lewandowskiego. To znów się dzieje

FC Barcelona niemalże zapewniła sobie tytuł mistrzów Hiszpanii. Do przypieczętowania sukcesu potrzebuje ona obecnie dwóch rzeczy - kolejnego potknięcia Realu Madryt oraz własnego zwycięstwa w zbliżającym się meczu 34. kolejki La Ligi.

W niej to "Duma Katalonii" zmierzy się z Osasuną, z którą w grudniu 2025 roku ekipa Hansiego Flicka zwyciężyła wynikiem 2:0. Na papierze, Barcelona i tym razem jest faworytem starcia, mimo że majowy mecz rozgrywane będzie na stadionie w Pampelunie.

Zapewne wiele osób zastanawia się, czy w tym meczu będziemy mogli podziwiać wyczyny Roberta Lewandowskiego. W ostatnim czasie Polak grywa bowiem bardzo nieregularnie. Co prawda zaliczył on pełny występ w niedawnym spotkaniu z Getafe, lecz mecz ten poprzedzony został trzema starciami, w których Polak tylko raz zameldował się na murawie jako zawodnik rezerwowy.

Hiszpańskie media niemal zgodne w kwestii występu Lewandowskiego

Czy tym razem Lewandowski wystąpi w ligowym starciu od pierwszej minuty? Na poznanie oficjalnego składu, wytypowanego przez niemieckiego szkoleniowca, będziemy musieli poczekać jeszcze kilka godzin. Swoje zdanie w tej kwestii wyrazili natomiast hiszpańscy dziennikarze. W kwestii ewentualnego występu Polaka byli oni niemal jednogłośni.

Zdaniem ekspertów portalu "MARCA" oraz "AS", Lewandowski rozpocznie mecz z Osasuną jako zawodnik rezerwowy. Z tego schematu wyłamał się natomiast portal "Mundo Deportivo", którego dziennikarze twierdzą, że polski snajper wystąpi w tym meczu w roli podstawowego napastnika katalońskiej ekipy. Najwięcej wątpliwości względem pozycji numer "9" wyrazili żurnaliści hiszpańskiego "Sportu". W swojej wyjściowej jedenastce umieścili oni co prawda Ferrana Torresa, jednak nie wykluczają scenariusza, w którym finalnie miejsce to zajmie Robert Lewandowski.

Przewidywane składy na mecz z Osasuną:

"Sport": Joan Garcia - Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia - Pedri, Gavi, Dani Olmo - Fermin Lopez, Ferran Torres, Roony Bardghji

"AS": Joan Garcia - Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia - Pedri, Gavi, Dani Olmo - Fermin Lopez, Ferran Torres, Roony Bardghji

"MARCA": Joan Garcia - Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia - Pedri, Gavi, Dani Olmo - Fermin Lopez, Ferran Torres, Roony Bardghji

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia - Pedri, Gavi, Dani Olmo - Fermin Lopez, Robert Lewandowski, Roony Bardghji

