Niepokojące doniesienia z Barcelony, chodzi o Yamala. Flick może mieć kłopot

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w sobotę FC Barcelona powróci do gry po przerwie spowodowanej świętami Bożego Narodzenia i zmierzy się w derbowym starciu z RCD Espanyol. Na dwa dni przed pierwszym gwizdkiem Hansi Flick może jednak mieć poważny problem. Jak przekazał kataloński "Sport" w nowy rok z drużyną nie trenował Lamine Yamal.

Smutny mężczyzna w średnim wieku w zbliżeniu na pierwszym planie, w tle okrągłe wstawienie z innym mężczyzną w sportowej koszulce zakrywającym twarz dłońmi i żółtym numerem 19.
Lamine Yamal i Hansi FlickMIGUEL RIOPA / OZAN KOSEAFP

Do bardzo udanych rok 2025 zapiszę FC Barcelona. Ekipa Hansiego Flicka prawdziwie zdominowała krajowe rozgrywki i sięgnęła po wszystkie możliwe trofea - mistrzostwo, puchar oraz Superpuchar Hiszpanii. Do tego do ostatnich chwil "Duma Katalonii" walczyła o finał Ligi Mistrzów, lecz ostatecznie lepszy okazał się Inter Mediolan.

Drużyna nie zamierzała jednak się na tym zatrzymywać i w nowym sezonie również świetnie sobie radzi. Rok zakończyła na 1. miejscu w LaLidze z czteropunktową przewagą nad drugim Realem Madryt. Do zmiany w tym aspekcie może dojść już w najbliższy weekend. Po przerwie świątecznej zespół prowadzony przez Niemca zmierzy się na wyjeździe z RCD Espanyol.

    "Duma Katalonii" bacznie trenuje do tego starcia, a jedna z sesji odbyła się w pierwszy dzień nowego, 2026 roku. W treningu z drużyną zabrakło jednej z największych gwiazd zespołu, Lamine Yamala. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał kataloński "Sport". Ich zdaniem zawodnik pojawił się w klubie, lecz po chwili opuścił obiekt.

    - Według Sportu, zawodnik pojawił się na stadionie klubu, choć opuścił go kilka minut później i nie mógł wziąć udziału w sesji zbiorowej prowadzonej przez Hansi Flicka - czytamy.

    Na tę chwilę klub nie przekazał oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Sonduję się jednak, że Hiszpan miał mieć złe samopoczucie i to właśnie ten aspekt spowodował, że opuścił czwartkowy trening.

      Lamine Yamal będzie do dyspozycji Flicka? Są najnowsze informacje

      Mimo to wiele źródeł przekazuje, że mimo to 18-latek będzie normalnie uczestniczył w jutrzejszej sesji treningowej, a także ma być do dyspozycji Hansiego Flicka na sobotnie spotkanie z Espanyolem.

      Mecz RCD Espanyol - FC Barcelona jak już wspomnieliśmy odbędzie 3 stycznia. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godzinę 21:00.

      Dwóch piłkarzy FC Barcelony w granatowo-bordowych strojach cieszy się po zdobyciu bramki na tle rozmytej stadionowej publiczności.
      Lamine Yamal i Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
      Piłkarz w koszulce FC Barcelony, z blond pasmami włosów, trzyma rękę na głowie, wyrażając zamyślenie lub zmartwienie, rozmyte tło stadionu wypełnionego publicznością.
      Lamine YamalJOSEP LAGOAFP
      Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
      Hansi FlickAFP

