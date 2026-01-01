Niepokojące doniesienia z Barcelony, chodzi o Yamala. Flick może mieć kłopot

Do bardzo udanych rok 2025 zapiszę FC Barcelona. Ekipa Hansiego Flicka prawdziwie zdominowała krajowe rozgrywki i sięgnęła po wszystkie możliwe trofea - mistrzostwo, puchar oraz Superpuchar Hiszpanii. Do tego do ostatnich chwil "Duma Katalonii" walczyła o finał Ligi Mistrzów, lecz ostatecznie lepszy okazał się Inter Mediolan.

Drużyna nie zamierzała jednak się na tym zatrzymywać i w nowym sezonie również świetnie sobie radzi. Rok zakończyła na 1. miejscu w LaLidze z czteropunktową przewagą nad drugim Realem Madryt. Do zmiany w tym aspekcie może dojść już w najbliższy weekend. Po przerwie świątecznej zespół prowadzony przez Niemca zmierzy się na wyjeździe z RCD Espanyol.

"Duma Katalonii" bacznie trenuje do tego starcia, a jedna z sesji odbyła się w pierwszy dzień nowego, 2026 roku. W treningu z drużyną zabrakło jednej z największych gwiazd zespołu, Lamine Yamala. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał kataloński "Sport". Ich zdaniem zawodnik pojawił się w klubie, lecz po chwili opuścił obiekt.

- Według Sportu, zawodnik pojawił się na stadionie klubu, choć opuścił go kilka minut później i nie mógł wziąć udziału w sesji zbiorowej prowadzonej przez Hansi Flicka - czytamy.

Na tę chwilę klub nie przekazał oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Sonduję się jednak, że Hiszpan miał mieć złe samopoczucie i to właśnie ten aspekt spowodował, że opuścił czwartkowy trening.

Lamine Yamal będzie do dyspozycji Flicka? Są najnowsze informacje

Mimo to wiele źródeł przekazuje, że mimo to 18-latek będzie normalnie uczestniczył w jutrzejszej sesji treningowej, a także ma być do dyspozycji Hansiego Flicka na sobotnie spotkanie z Espanyolem.

Mecz RCD Espanyol - FC Barcelona jak już wspomnieliśmy odbędzie 3 stycznia. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godzinę 21:00.

