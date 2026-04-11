Niepokój w Barcelonie. Sceny na oczach Lewandowskiego, Flick musi zdecydować

Wojciech Kulak

W trudnej sytuacji znajduje się FC Barcelona w Champions League. Podopieczni Hansiego Flicka kilka dni temu przegrali pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe i teraz potrzebują dwubramkowego triumfu nad Atletico, żeby doprowadzić co najmniej do dogrywki. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w La Lidze. Przed potyczką z Espanyolem stolicę Katalonii obiegły jednak niepokojące informacje związane z jedną z gwiazd. Wszystko działo się podczas treningu.

Robert Lewandowski, Lamine Yamal i RaphinhaMATTHIEU MIRVILLEAFP

Optymiści ze stolicy Katalonii odliczają już powoli dni do momentu, kiedy FC Barcelona przypieczętuje drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii. Gigant ma aż sześć punktów przewagi nad Realem Madryt i to pomimo jednego meczu rozegranego mniej. Na dziewięć "oczek" podopieczni Hansiego Flicka mogą odskoczyć jeszcze dzisiaj, ponieważ zmierzą się u siebie z Espanyolem. W przestrzeni medialnej pojawiają się przewidywane składy. Nie brakuje jednak też mało pozytywnych doniesień.

Jak poinformował "sport.es", zawodnicy najedli się strachu podczas wczorajszego treningu. W pewnym momencie zajęcia musiał przerwać Lamine Yamal. Utalentowany gracz narzekał na lekki dyskomfort. Sztab medyczny od razu przystąpił do akcji, przeprowadzając niezbędne badania. Po nich nastąpiła wielka ulga, bo okazało się, że gwiazdorowi nie dolega nic poważnego. "To było jedynie lekkie naciągnięcie mięśnia. Częste na tym etapie sezonu" - czytamy w artykule.

Yamal nie dokończył treningu. Potem ulga, wszystko w rękach Flicka

Nastolatek w dzisiejszej potyczce i tak może wylądować na ławce rezerwowych. Hansi Flick priorytetowo powinien potraktować nadchodzący bój o półfinał Champions League z Atletico. "Zobaczymy, co się stanie. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji" - przekazał trener pochodzący zza naszej zachodniej granicy. "Barca może wystawić dziś wyjściowy skład z licznymi zmianami. Gavi może wrócić do podstawowego składu, po tym jak Hansi Flick zasugerował to na konferencji prasowej" - napisał autor materiału.

Mniej minut niż zazwyczaj prawdopodobnie otrzyma także Robert Lewandowski. Większość hiszpańskich portali nie widzi Polaka w wyjściowym zestawieniu FC Barcelona, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Wszystkiego dowiemy się jednak godzinę przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Robert Lewandowski

