Niepokój w Barcelonie przed El Clasico, Szczęsny zabrał głos. Mówi o problemach

Trwa nie najlepszy okres Barcelony. Ostatni tydzień przed przerwą na zgrupowania reprezentacji stanął pod znakiem bolesnych porażek 1:2 z Paris Saint-Germain oraz 1:4 z Sevillą. W sobotę mistrzowie Hiszpanii wygrali z Gironą 2:1, ale męczyli się, decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry, a ich rywale zmarnowali sporo okazji w pierwszej połowie.

Nastroje przed El Clasico (niedziela 26 listopada) nie są więc szampańskie. Widać to też po pomeczowej wypowiedzi Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz w rozmowie z Eleven Sports nie miał zamiaru zakłamywać rzeczywistości.

Ulga duża, bo zagraliśmy nie najlepszy mecz, a w takim nie najlepszym momencie jak udaje się te mecze przepchać, to jest duża ulga i duża radość

Następnie został zapytany przez Mateusza Święcickiego o diagnozę tego, co nie funkcjonuje w zespole Hansiego Flicka.

Wojciech Szczęsny: "Nie zmienimy swojego stylu gry"

- Ciężko powiedzieć. Na pewno nie jesteśmy w najlepszym momencie. Ostatni mecz z Sevillą był tragiczny i dzisiaj (w sobotę - red.) też graliśmy poniżej naszego poziomu. Mamy też troszkę problemów w defensywie, ciężko nam jest mieć presję na piłce (pressing - red.), a przez to też ta wysoka linia sprawia problemy. Stylu swojego nie zmienimy, trzeba go poprawiać i ulepszać to, co zrobiliśmy źle w ostatnich tygodniach i to powinno przynieść rezultaty - podkreślił.

Dziennikarz zwrócił uwagę na wspomnianą już w tym artykule nieskuteczność piłkarzy Girony. Golkiper odpowiedział w znanym sobie stylu. - Z jednej strony byłem niezadowolony z tego, że tyle sobie tworzą, ale byłem bardzo zadowolony, że tyle marnują, oby jak najwięcej przeciwko mnie marnowali - uśmiechnął się.

Padł także żartobliwy temat potencjalnego transferu Grzegorza Krychowiaka, który ostatnio "liczył" na załatwienie przez "Szczenę" kontraktu w Barcelonie, tak jak bramkarz miał rzekomo "skorzystać" rok temu w tej kwestii z pomocy Roberta Lewandowskiego.

- Będzie bardzo, bardzo ciężko. Nie te lata. Parę lat wcześniej, gdy Grzesiek był jednym z najlepszych pomocników LaLiga, to byłoby o to łatwiej. Teraz raczej cieszy się podróżami do Arabii Saudyjskiej, widziałem, że tam ze znajomymi jeździ. Ma inne wyzwania przed sobą teraz - zakończył.

Rozwiń

Przed Clasico "Duma Katalonii" zagra jeszcze z Olympiakosem w ramach 3. kolejki fazy ligowej Champions League.

Flick: To nie był dobry termin. Zwycięstwo Barcelony w cieniu kontuzji. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Wojciech Szczęsny Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Wojciech Szczęsny Jonathan Moscrop/Associated Press/East News East News

Wojciech Szczęsny podczas rozgrzewki przed meczem FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP