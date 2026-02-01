Niepokój w Barcelonie, dwaj gwiazdorzy ściągnięci z boiska. Są nowe informacje

FC Barcelona po nie tak dawnej porażce z Realem Sociedad powróciła na zwycięski szlak i od spotkania z ekipą z Kraju Basków triumfowała w absolutnie każdym swym meczu, niezależnie od rodzaju rozgrywek.

Jeśli mowa o Lidze Mistrzów to "Duma Katalonii" pokonywała kolejno Slavię Praga i FC Kopenhaga, z kolei w Primera Division jej łupem padły kolejno punkty uzyskane w starciu z Realem Oviedo oraz tym najnowszym - z Elche.

Elche - Barcelona: Raphinha i Kounde zeszli awaryjnie z boiska. Są nowe wieści o stanie ich zdrowia

W sobotni wieczór podopieczni Hansiego Flicka ograli "Los Franjiverdes" 3:1, natomiast sukces ten nie obył się bez strat - oprócz standardowych zmian taktycznych niemiecki szkoleniowiec musiał przeprowadzić też dwie przymusowe.

Mowa o ściągnięciu z murawy w przerwie Raphinhi oraz o zdjęciu Julesa Kounde w samej końcówce potyczki - w obu przypadkach związane to było z fizycznym dyskomfortem futbolistów, a konkretnie z możliwymi kontuzjami pachwiny.

Strata Brazylijczyka i Francuza na dłuższy czas byłaby dla "Barcy" bez dwóch zdań bolesna, natomiast jakiś czas po meczu nadeszły dosyć uspokajające wieści - jak wskazał bowiem Fernando Polo, dziennikarz "Mundo Deportivo", kłopoty zdrowotne zawodników nie wyglądają na poważne.

Tym samym jedynym nowym problemem do rozgryzienia dla Hansiego Flicka będzie... chwilowy brak Frenkiego de Jonga, który... musi odbyć pauzę po zebraniu zbyt wielu żółtych kartek.

Barcelona szykuje się na mecz z Albacete

Warto nadmienić, że jeśli Flick chciałby mimo wszystko dać odpocząć Raphinhi i Kounde, to szykuje się tu dobra okazja, ponieważ kolejnym starciem "Blaugrany" będzie to z Albacete Balompie w Pucharze Króla. Oczywiście rywala nie można też zlekceważyć i wystawić zbytnio rezerwowego składu, bowiem drużyna z Kastylii-La Manchy ostatnio już sprawiła niespodziankę w Copa del Rey i wyeliminowała Real Madryt.

Pierwszy gwizdek w spotkaniu Albacete - Barcelona wybrzmi 3 lutego o 21.00.

Raphinha Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jules Kounde JOSE JORDAN AFP

Hansi Flick AFP

