Niepewny los Szczęsnego. FC Barcelona znów z problemami, kluczowa rola ter Stegena

Wówczas stało się jasne, że Szczęsny w stolicy Katalonii pozostanie co najmniej do 2027 roku. Bo do czerwca tego roku obowiązuje nowy kontrakt. Tym samym Barcelona w składzie ma trzech bramkarzy, którzy z powodzeniem mogą grać w wyjściowym składzie. Obok Polaka są to Marc-Andre ter Stegen oraz nowy nabytek klubu, Joan Garcia. Różnica polega jednak na tym, że Blaugrana chciałaby się pozbyć niemieckiego golkipera.