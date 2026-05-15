Niepewność ws. Lewandowskiego, teraz takie posunięcie Flicka. Barcelona już działa

Igor Szarek

FC Barcelona oficjalnie wywalczyła tytuł mistrzów Hiszpanii. Dla katalońskiej ekipy jest to moment do odpoczynku, ale też czas podejmowania ważnych kadrowych decyzji. Jedną z nich jest oczywiście przyszłość Roberta Lewandowskiego. Polak nie jest jednak jedynym piłkarzem, którego dalsze losy wydają się mocno niepewna. Hiszpańscy dziennikarze przekazali listę kilku zawodników "Dumy Katalonii", z którymi w najbliższym czasie ma spotkać się Hansi Flick.

Hansi Flick musi zdecydować o losach kilku piłkarzy Barcelony
Flick nie czekał na decyzję Lewandowskiego. Trener Barcelony już działa

Na ten moment czekała spora część katalońskich kibiców. Duma tego regionu - FC Barcelona - sięgnęła 10 maja po tytuł mistrzów Hiszpanii. Tym samym, Hansi Flick i spółka drugi rok z rzędu wznieśli ku górze to drogocenne krajowe trofeum.

Świętowaniu sukcesu było naprawdę huczne. Barcelona zorganizowała specjalną fetę mistrzowską, podczas której prym w widowiskowym celebrowaniu triumfu wiedli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Teraz środowisko "Blaugrany" może skupić się na innych obszarach działalności klubu. Jednym z nich jest planowanie posunięć kadrowych, wzmacniających ekipę przed kolejnym sezonem. Obecnie jedną z pieklących kwestii jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że jest on bliski opuszczenia szeregów "Dumy Katalonii". Polak nie jest natomiast jedynym graczem, którego dalsze losy w Barcelonie są mocno niepewne.

To może być prawdziwa rewolucja kadrowa. Flick umówił już cztery rozmowy

Jak podaje portal "Mundo Deportivo", niemiecki szkoleniowiec ma do rozwiązania jeszcze kilka ważnych kwestii. Miał on umówić indywidualne spotkania z niektórymi piłkarzami katalońskiej ekipy. Z nazwiska wymieniono między innymi: Alejandro Balde, Ronalda Araujo, Julesa Kounde oraz Roony'ego Bardghjiego.

- Niemiecki menedżer zamierza porozmawiać z zawodnikami indywidualnie, aby zrozumieli jego wymagania taktyczne i mogli podjąć decyzję, ponieważ większość z nich ma ważne kontrakty - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Każdy z wymienionych wyżej zawodników boryka się w obecnym sezonie z pewnymi problemami. W przypadku Araujo mieliśmy do czynienia z kłopotami natury mentalnej, które mocno podważyły jego dotychczasową pozycję. Bardghji jest z kolei zawodnikiem, po którego Flick sięga dość sporadycznie. Rozegrał on w tegorocznej kampanii raptem 613 minut. Kounde oraz Balde mogą natomiast wykazywać sporą wartość na rynku transferowym. W ostatnich miesiącach oni również stracili nieco na znaczeniu, choć grają zdecydowanie regularniej niż wspomniany wcześniej Bardghji.

Roony Bardghji
Roony BardghjiDAISUKE NakashimaEast News
Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Czy zagrają jeszcze kiedyś w jednej drużynie?
Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Czy zagrają jeszcze kiedyś w jednej drużynie?Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Alejandro Balde
Alejandro BaldeJOSE BRETONAFP
