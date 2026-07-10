Nieoczekiwane poruszenie w Barcelonie. Potwierdzone odejście i nagły zwrot

Już od jakiegoś czasu FC Barcelona borykała się z dość poważnymi problemami finansowymi. Z tego też powodu spekulowano, że mistrzowie Hiszpanii zmuszeni będą pozbyć się niektórych zawodników, co umożliwi "dopięcie" budżetu.

Jednym z zawodników typowanych do odejścia był Marc Casado. 22-letni wychowanek klubu nie cieszył się w ostatnim sezonie zbyt dużym zaufaniem Hansiego Flicka. Łącznie wystąpił on w 34 spotkaniach, spędzając 1397 minut na murawie. Nic dziwnego, że był on jednym z pierwszych zawodników, który w domyśle miał opuścić szeregi "Blaugrany".

W ostatnim czasie pojawiało się coraz więcej doniesień o zespołach, które chętne były pozyskać Casado. Wydawało się, że jego odejście to jedynie kwestia czasu. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.

Casado zostanie w Barcelonie? Nowe doniesienia z Hiszpanii

Dziennikarze hiszpańskiego portalu "Sport" przekazali, że sytuacja transferowa Casado uległa diametralnej zmianie. Okazuje się bowiem, że po dokonaniu rocznego rozliczenia klub... nie ma potrzeby prędkiego sprzedawania któregokolwiek z zawodników.

- Przez wiele tygodni priorytetem klubu było zbilansowanie finansów przed 30 czerwca. W tym kontekście pion sportowy analizował różne transakcje mogące przynieść zyski kapitałowe, a Casado jawił się jako jeden z najbardziej atrakcyjnych aktywów. [...]. Jednak teraz, gdy rok rachunkowy dobiegł końca, "Barca" nie musi już przeprowadzać sprzedaży w trybie pilnym. Choć klub zamknął rok finansowy z niewielką stratą [...] zdecydowano, by nie forsować transakcji mogącej zaszkodzić planom sportowym - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Nie oznacza to, że Marc Casado na pewno pozostanie w Barcelonie. Hiszpanie twierdzą, że oferta rzędu 30 mln euro wciąż może bowiem usatysfakcjonować kataloński klub. Włodarze Barcelony nie zamierzają natomiast doprowadzić do transferu 22-latka za wszelką cenę.

Marc Casado DENNIS AGYEMAN AFP

Hansi Flick i Marc Casado MATTHIEU MIRVILLE AFP

Marc Casado JOSE BRETON AFP





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