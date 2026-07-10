Nieoczekiwane poruszenie w Barcelonie. Potwierdzone odejście i nagły zwrot

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Odejście Roberta Lewandowskiego zapoczątkowało falę ruchów transferowych Barcelony. Już jakiś czas temu mówiło się, że katalońska drużyna będzie musiała sprzedać jednego ze swoich gwiazdorów. Okazuje się jednak, że w ostatnich dniach sytuacja uległa diametralnej zmianie.

Robert Lewandowski, Raphinha i Marc Casado w koszulkach Barcelony
Robert Lewandowski, Raphinha, Marc CasadoGONGORAAFP

Już od jakiegoś czasu FC Barcelona borykała się z dość poważnymi problemami finansowymi. Z tego też powodu spekulowano, że mistrzowie Hiszpanii zmuszeni będą pozbyć się niektórych zawodników, co umożliwi "dopięcie" budżetu.

Jednym z zawodników typowanych do odejścia był Marc Casado. 22-letni wychowanek klubu nie cieszył się w ostatnim sezonie zbyt dużym zaufaniem Hansiego Flicka. Łącznie wystąpił on w 34 spotkaniach, spędzając 1397 minut na murawie. Nic dziwnego, że był on jednym z pierwszych zawodników, który w domyśle miał opuścić szeregi "Blaugrany".

W ostatnim czasie pojawiało się coraz więcej doniesień o zespołach, które chętne były pozyskać Casado. Wydawało się, że jego odejście to jedynie kwestia czasu. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.

Casado zostanie w Barcelonie? Nowe doniesienia z Hiszpanii

Dziennikarze hiszpańskiego portalu "Sport" przekazali, że sytuacja transferowa Casado uległa diametralnej zmianie. Okazuje się bowiem, że po dokonaniu rocznego rozliczenia klub... nie ma potrzeby prędkiego sprzedawania któregokolwiek z zawodników.

- Przez wiele tygodni priorytetem klubu było zbilansowanie finansów przed 30 czerwca. W tym kontekście pion sportowy analizował różne transakcje mogące przynieść zyski kapitałowe, a Casado jawił się jako jeden z najbardziej atrakcyjnych aktywów. [...]. Jednak teraz, gdy rok rachunkowy dobiegł końca, "Barca" nie musi już przeprowadzać sprzedaży w trybie pilnym. Choć klub zamknął rok finansowy z niewielką stratą [...] zdecydowano, by nie forsować transakcji mogącej zaszkodzić planom sportowym - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Nie oznacza to, że Marc Casado na pewno pozostanie w Barcelonie. Hiszpanie twierdzą, że oferta rzędu 30 mln euro wciąż może bowiem usatysfakcjonować kataloński klub. Włodarze Barcelony nie zamierzają natomiast doprowadzić do transferu 22-latka za wszelką cenę.

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Wojciech Kulak
piłkarz w beżowo-czarnej koszulce biegnący z piłką po murawie stadionu, w tle rozmyta publiczność oraz elementy reklamy na bandach
Marc CasadoDENNIS AGYEMANAFP
Mężczyzna w ubraniu sportowym oraz trener w kurtce, podczas rozmowy na boisku piłkarskim. Piłkarz ubrany w koszulkę klubu FC Barcelona z numerem 7, w tle niewyraźni zawodnicy i stadion.
Hansi Flick i Marc CasadoMATTHIEU MIRVILLEAFP
Młody mężczyzna w sportowej kurtce z herbem FC Barcelony stoi na tle stadionu, trzymając w dłoni butelkę wody, w tle rozmyci inni zawodnicy i żółte trybuny.
Marc CasadoJOSE BRETONAFP


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