Nienawidzą Szczęsnego za to, co zrobił. Takich rzeczy się nie zapomina

Wojciech Szczęsny, odkąd trafił do FC Barcelona, uchodzi za człowieka lubianego przez wszystkich i niezwykle uprzejmego.

To wszystko prawda. Klubowi koledzy Wojciecha Szczęsnego niejednokrotnie mówili, że uwielbiają Polaka za jego charakter, rozbrajającą szczerość i umiejętność zachowania kompletnego luzu bez względu na okoliczności.

Kibice FC Barcelona szybko zakochali się w Wojciechu Szczęsnym. Polski bramkarz w tym klubie nie wywołuje również dodatkowych negatywnych emocji wśród sympatyków Realu Madryt czy RCD Espanyol.

Polski bramkarz nie zawsze jednak unikał zwady. Ma swoją drugą twarz, która ujawniała się przy okazji rywalizacji z Tottenhamem Hotspur. Wojciech Szczęsny nie dość, że w przeszłości grał w Arsenalu, czyli drugim klubie z północnego Londynu, to jeszcze nie ukrywał, że jest zadeklarowanym kibicem "Kanonierów".

- Londyn wciąż jest moim domem i podczas mojej gry w Rzymie, wciąż jestem kibicem Arsenalu - mówił w 2017 roku.

Wojciech Szczęsny i Tottenham Hotspur. Historia wielkiej piłkarskiej niechęci

Wojciech Szczęsny oficjalnie był zawodnikiem Arsenalu w latach 2008-2017. Po drodze udał się na dwa wypożyczenia - do Brentford FC i AS Roma. W tym czasie Polak miał wiele zatargów z kibicami "Kogutów".

W 2013 roku na przykład Wojciech Szczęsny zareagował na porażkę Tottenhamu z Manchesterem City aż 0:6. "Piękne sceny na Etihad" - napisał po spotkaniu polski bramkarz.

Niedługo później kibice Tottenhamu dostali okazję do rewanżu. Tym razem to Arsenal z Wojciechem Szczęsnym w bramce stracił z Manchesterem City aż sześć goli i przegrał 3:6. Wówczas w komentarzach w mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy kibiców Tottenhamu szkalujących Polaka.

W maju 2016 roku Wojciech Szczęsny znowu postanowił przypomnieć o swojej niechęci do Tottenhamu Hotspur. Tym razem polski bramkarz nagrał filmik, na którym śpiewa piosenkę intonowaną wówczas regularnie przez kibiców Arsenalu - "It's happened again", czyli "To znowu się stało" - chodzi o to, że Tottenham znowu zajął na koniec sezonu miejsce niższe od Arsenalu.

Tomasz Hajto: Odrodził nam się taki polski Goretzka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

O "nienawiści" kibiców Tottenhamu do Szczęsnego głośno było już w 2012 roku - pisał o tym wówczas brytyjski Sky Sports. Powstał wówczas artykuł mówiący o tym, że polski bramkarz nienawidzi Tottenhamu i za wszelką cenę chce pokonać go w lidze. Odwzajemniona niechęć wobec Szczęsnego miała go wówczas tylko napędzać.

Polak musiał więc znaleźć sobie dodatkową motywację, gdy przeniósł się z Arsenalu do Włoch. Jednak w 2018 roku miał kolejną okazję, aby przypomnieć o swojej sportowej nienawiści do Tottenhamu.

Polak był wówczas rezerwowym Gianluigiego Buffona w Juventusie, który pokonał Tottenham 2:1. Szczęsny, schodząc do tunelu, spojrzał w kierunku kibiców Spurs i ostentacyjnie podrapał się po brodzie. Taki gest został odebrany jako obraźliwy w stosunku do rywali.

Zaledwie rok później to kibice Spurs mieli okazję, aby ponabijać się z Polaka. Wpuścił on bowiem bramkę z połowy boiska, a jej strzelcem był Harry Kane - wielka legenda Tottenhamu. - Jak to cudownie, że coś takiego przytrafiło się akurat jemu - pisali fani Tottenhamu. Uszczypliwe komentarze w kierunku Polaka były wtedy zjawiskiem masowym.

Od jakiegoś czasu na linii tego konfliktu jest cisza. Ale w 2021 roku byliśmy świadkami jednego z ostatnich głośniejszych przejawów niechęci między dwoma stronami - tym razem na szczeblu reprezentacyjnym.

Był to mecz kwalifikacji do mistrzostw świata pomiędzy Polską a Anglią. Zakończył się remisem 1:1, więc korzystnie dla "Biało-Czerwonych", biorąc pod uwagę klasę rywala. W tym spotkaniu cudowną bramkę zdobył jednak, ponownie, Harry Kane. - Jeśli Szczęsny zamierza przekomarzać się ze Spurs, po prostu musi przestać pozwalać Kane'owi strzelać przeciwko niemu cudowne gole - pisali po spotkaniu brytyjscy fani Tottenhamu.

W tym przypadku słowo "nienawiść" bierzemy oczywiście w cudzysłów i traktujemy je ze sporym dystansem. Chodzi bowiem o czystą sportową niechęć. Uczucie, które ma napędzać rywalizację i dodawać motywacji w walce o bycie lepszym. Wojciech Szczęsny w starciach z "Kogutami" kompletnie sobie tego nie odmawiał.

Wojciech Szczęsny DAISUKE Nakashima East News

Wojciech Szczęsny w meczu z Barceloną w barwach Arsenalu AP/East News / AFP/EAST NEWS LLUIS GENE East News

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP