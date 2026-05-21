Niemiec idzie na zawarcie z Barceloną. Klub w potrzasku. Nie ma skrupułów

O możliwych sporych zmianach w kadrze FC Barcelona mówiono już od dawna. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że wzmocnienia są niezbędne, jeśli klub chce osiągać kolejne sukcesy. Uzupełnień i wzmocnień potrzeba przede wszystkim w defensywie i ofensywie i Blaugrana pracuje nad tym, aby w najbliższych miesiącach "dostarczyć" Hansiemu Flickowi odpowiednich piłkarzy. To będzie wiązało się również z kilkoma rozstaniami.

Prawdopodobnie najgłośniejsze odejście z Barcelony jest już ogłoszone. Dotyczy ono decyzji Roberta Lewandowskiego, który pożegnał się już z Camp Nou i po zakończeniu sezonu odejdzie z klubu ze stolicy Katalonii. Według doniesień z Hiszpanii ma to zwolnić sporą kwotę w budżecie Blaugrany, co pozwoli rozejrzeć się i w ostateczności sprowadzić klasowego napastnika do zespołu. FC Barcelona chętnie rozstałaby się również z innym, głośnym nazwiskiem.

FC Barcelona i problem z ter Stegenem. Niemiec nie ułatwia sprawy

Marc-Andre ter Stegen - bo to o nim mowa - od wielu tygodni jest kontuzjowany i walczy z czasem, aby wrócić do pełni sprawności na zbliżające się mistrzostwa świata. Niemiec w ostatnich sezonach niemal ciągle boryka się z kontuzjami, co miało wpływ na jego pozycję w Barcelonie. Niegdyś kluczowy zawodnik zespołu, a dziś piłkarz, który nie ma wielkich szans na jakiekolwiek występy. Dlatego w Blaugranie myślą, jak sprawić, żeby pozbyć się bramkarza z listy płac.

Dziennikarze "Mundo Deportivo" sugerują, że nie będzie to łatwa misja. W tytule artykułu nazwali ter Stegena "gorącym kartoflem". Największy problem z golkiperem polega na tym, że mimo licznych kontuzji i nielicznych występów, wciąż jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Barcelonie. Co za tym idzie, ogranicza możliwości budżetowe klubu i ewentualne ruchy na rynku transferowym. A jak piszą dziennikarze z Hiszpanii, sam ter Stegen nie jest skłonny odchodzić.

Bo to mogłoby oznaczać, że musiałby zrezygnować z ogromnej wypłaty, bo trudno przypuszczać, aby ktoś zaproponował mu takie same warunki, jakie ma w Katalonii. Sam zawodnik jest skłonny wrócić na wypożyczenie do Girony, ale ta musiałaby się utrzymać w La Liga (co nie będzie łatwe), a ponadto warto przypomnieć, że zdecydowaną część wynagrodzenia i tak pokrywała ostatnio Blaugrana. Dziennikarze "Mundo Deportivo" uważają, że możliwość pozbycia się Niemca będzie ciągnęła się tygodniami, a nawet miesiącami i to niekoniecznie ze szczęśliwym finałem dla Barcelony.

