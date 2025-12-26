Niemcy w szoku, co zrobił Flick. Głośno o jego przyszłości, do Barcelony dotarły te wieści

Przyjście Hansiego Flicka do FC Barcelona było wielkim wydarzeniem dla klubu ze stolicy Katalonii. Kibice z Camp Nou wiązali z niemieckim szkoleniowcem ogromne nadzieje, ale chyba nikt nie spodziewał się, czego dokona już w pierwszych miesiącach pracy w Hiszpanii. Zwłaszcza że przygoda Flicka z reprezentacją Niemiec nie była do końca udana i powstały niewielkie znaki zapytania odnośnie możliwości trenera na dużej scenie.

Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane błyskawicznie. Duma Katalonii pod wodzą Flicka niemal od razu zaczęła zachwycać kibiców i była nie do zatrzymania przez wiele tygodni. Dopiero pod koniec 2024 roku zespół wpadł w kryzys, ale zdołał z niego wyjść i zdobył wszystkie najważniejsze trofea w Hiszpanii: Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla oraz mistrzostwo kraju. W Lidze Mistrzów Barcelona dotarła natomiast do półfinału.

Niemcy zaskoczeni dokonaniami Hansiego Flicka. Wiedzą, jak postąpi

Również i w tym sezonie Blaugrana w lidze radzi sobie bardzo dobrze i przewodzi w tabeli. Kataloński dziennik "Sport" postanowił zapytać niemieckich dziennikarzy o dotychczasową pracę Flicka w Barcelonie. To, co przewija się w wypowiedziach z Niemiec, to zaskoczenie tak szybkimi sukcesami. "Sukces, jaki Hansi Flick osiągnął w Barcelonie, był zaskoczeniem dla wielu Niemców. Nie dlatego, że nie wierzono w jego umiejętności trenerskie, lecz dlatego, że jego ostatnie doświadczenie w Niemczech - w reprezentacji - nie było udane" - powiedział Javier Caceres, chilijski dziennikarz mieszkający w Niemczech i współpracujący z "Suddeutsche Zeitung".

"Ludzie są nieco zaskoczeni tym, jak dobrze mu idzie. Owszem, w Bayernie Monachium radził sobie znakomicie, ale szczerze mówiąc, w Niemczech nie jest to aż tak trudne - choć nie chcę umniejszać jego osiągnięć. Po Bayernie trafił do reprezentacji i tam nie poszło mu najlepiej. Dlatego to, co robi teraz, jest pewnym zaskoczeniem" - wtórował mu Stephan Reich, dziennikarz "Rundfunk Frankfurt". Nieco odmienne zdanie ma natomiast Ingo Durstewitz z "Bild".

"Mnie jego sukces nie zaskoczył. Bardzo solidnie przygotował się do tego wyzwania, nauczył się hiszpańskiego. Po mistrzostwach świata, które były dla Niemiec katastrofą, przygotował się do nowej pracy, skoncentrował się i całkowicie skupił na FC Barcelonie" - ocenił. W Niemczech panuje również przekonanie, że Flick zostanie w Katalonii co najmniej do końca kontraktu, który obowiązuje do końca czerwca 2027 roku i nie myśli o wcześniejszym odejściu z Barcelony.

