Niemcy piszą o planach Barcelony. W tle głośny transfer, wielkie poruszenie

Po siedemnastu rozegranych meczach FC Barcelona z 43 punktami jest liderem tabeli La Liga. Drugi Real Madryt ma cztery oczka mniej. Nieco gorzej Katalończykom idzie w Lidze Mistrzów, gdzie dalecy są od zajęcia miejsca w czołowej ósemce.

Od sierpnia ekipy Hansiego Flicka nie omijają kontuzje. Z urazami walczyli kluczowi zawodnicy, tacy jak, chociażby Pedri, Raphinha czy Robert Lewandowski. Na szczęście dla niemieckiego szkoleniowca problemów ze zdrowiem nie zgłaszał Jules Kounde, który rozgrywa praktycznie wszystkie spotkania na prawej obronie.

Barcelona przygotowuje się do meczu z Realem Betis w La Liga © 2025 Associated Press

W Niemczech głośno o Barcelonie. Powód jest jeden. Proces ruszył

Na tej pozycji Flick nie ma zbyt wielu alternatyw. Jedną z nich jest Eric Garcia, który może zagrać praktycznie na całej szerokości defensywy i pomocy. Mimo to nie da się ukryć, że w Barcelonie przydałby się dodatkowy boczny obrońca.

Jak przekazał Patrick Berger ze "Sky Sports", kataloński klub przymierza się do ściągnięcia zawodnika o takim profilu. Obecnie Joan Laporta i Deco celują w Juliana Ryersona. To 28-letni piłkarz Borussii, którego dortmundczycy wykupili w 2023 roku z Unionu Berlin za pięć milionów euro. Wcześniej Norweg występował w rodzimym Vikingu.

"Odbyły się już pierwsze rozmowy między obozem Ryersona a Barceloną. Jednak na tym etapie nie ma jeszcze żadnych konkretnych ustaleń" - pisze niemiecki dziennikarz. Kontrakt 28-latka z Borussią obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a jego obecna wartość rynkowa oscyluje w granicach 20 milionów euro.

Dodano również, że Norweg ma być otwarty na transfer podczas letniego okienka. W obecnym sezonie Julian Ryerson rozegrał łącznie 25 spotkań, zanotował w nich pięć asyst. Biorąc pod uwagę cały okres spędzony w Dortmundzie, koszulkę Borussii zakładał 121 razy. Byłaby to naprawdę kusząca opcja alternatywy dla Kounde, który spokojnie może zagrać również na środku obrony. Być może Francuz czuje się wyeksploatowany przy takim natężeniu rozgrywek.

Hansi Flick AFP

Piłkarze Barcelony JOSEP LAGO AFP

Julian Ryerson kontra Alejandro Balde AFP