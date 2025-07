To już pewne, Wojciech Szczęsny zostaję w Barcelonie do 2027 roku, co klub potwierdził w poniedziałkowe popołudnie. Tym samym Hansi Flick ma już w komplecie obsadzoną pozycję bramkarza. Polak będzie pełnił funkcję zmiennika dla niedawno sprowadzonego Joana Garcii. Ten do "Dumy Katalonii" trafił z RCD Espanyol za 25 milionów euro.