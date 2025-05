19 listopada 2005 roku piłkarski świat kolejny raz wstrzymał oddech przed "El Clasico" - ówczesnej 151. potyczce między Realem Madryt a FC Barcelona. "Królewscy" ostatecznie zostali niemalże upokorzeni przed własną publicznością na Santiago Bernabeu - "Blaugrana" wygrała bowiem 3:0, a walnie przyczynił się do tego boiskowy magik Ronaldinho. To, jak wynagrodzili go fani najzacieklejszych rywali "Barcy", przeszło do historii.