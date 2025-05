Niebywała kariera Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik znowu to zrobił

Jak wyglądałaby gablota z trofeami Roberta Lewandowskiego? To nie byłaby gablota, a pokój. I to nie w kawalerce, ale co najmniej w apartamentowcu. Kilkanaście najpoważniejszych nagród indywidualnych i jeszcze więcej drużynowych sprawiają, że Polak obecnie jest jednym z najbardziej utytułowanych czynnych piłkarzy. Teraz do kolekcji dorzucił kolejne mistrzostwo Hiszpanii.