Niebezpiecznie w Barcelonie. Piłkarze Realu czuli się zagrożeni, jest nagranie

Konfrontacje FC Barcelona z Realem Madryt od zawsze charakteryzuje spore napięcie . Niestety niemiłe sceny rozgrywają się nie tylko na boisku, ale także na trybunach oraz w przestrzeni wirtualnej. Kolejny na to dowód otrzymaliśmy w niedzielne popołudnie. Już przed meczem pod Stadionem Olimpijskim zebrała się spora grupa osób w granatowo-bordowych barwach, by zmotywować dodatkowo swoich ulubieńców. Problem jednak w tym, że podobną drogą przejeżdżał autokar z przedstawicielami "Królewskich".

Gdy kierowca wjeżdżał na teren obiektu, doszło do zamieszania. Co prawda teren patrolowała policja, lecz nie była ona w stanie powstrzymać lecących w kierunku autobusu niebezpiecznych przedmiotów. Kibice "Dumy Katalonii" wykrzykiwali ponadto teksty uderzające w stołeczny zespół. Pewnie o tym incydencie byłoby cicho, gdyby nie nagranie zamieszczone przez profil hiszpańskiego "Sportu" w serwisie X. "Deszcz przedmiotów na powitanie Realu Madryt" - czytamy we wpisie.