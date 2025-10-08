Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Nie zgadzam się". Pachnie buntem w obozie Barcelony. Decyzja jest nieodwołalna

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Klamka zapadła: w 17. kolejce La Liga mecz FC Barcelona - Villarreal CF zostanie rozegrany w Miami na Florydzie. Oficjalną decyzję w tej sprawie ogłoszono dwa dni po uzyskaniu zgody od UEFA. Wygląda jednak na to, że nikt nie pytał o zgodę piłkarzy. - Rozumiem, że kluby otrzymają za to wynagrodzenie, ale nie zgadzam się na rozegranie meczu ligowego w USA - oznajmił publicznie jeden z liderów mistrza Hiszpanii, Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong w towarzystwie Roberta Lewandowskiego
Frenkie de Jong w towarzystwie Roberta Lewandowskiego Jose BretonAFP

"To historyczny krok, który wznosi naszą ligę i hiszpańską piłkę nożną na zupełnie nowy poziom" - napisał w mediach społecznościowych szef La Liga, Javier Tebas. Chwilę wcześniej potwierdził, że mecz Barcelony z Villarrealem odbędzie się 20 grudnia w Miami.

Przeciwko rozgrywaniu spotkania w Stanach Zjednoczonych od początku protestowały inne kluby Primera Division. Teraz okazuje się, że pomysł nie przypadł do gustu także głównym aktorom. Dał temu wyraz Frenkie de Jong podczas konferencji prasowej przed meczem Malta - Holandia w el. MŚ.

Barcelona zagra ligowy mecz na Florydzie. Frenkie de Jong stawia stanowcze weto

- Nie podoba mi się, że tam lecimy i nie zgadzam się z tym - oznajmił bez krępacji. - To niesprawiedliwe wobec rozgrywek. Klubom chodzi o globalną ekspansję marki. Ale przecież zawsze narzekamy na terminarz meczów i nadmierne podróże.

- Rozumiem, że kluby otrzymają za to wynagrodzenie, ale nie zgadzam się na rozegranie meczu ligowego w Miami - rzucił stanowczo.

    Przed kilkoma dniami hiszpańskie media poinformowały, że de Jong doszedł do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Zgodził się na obniżenie uposażenia. Nowa umowa ma obowiązywać do 2029 roku.

    W bieżącym sezonie holenderski pomocnik rozegrał na gruncie klubowym osiem spotkań. Zaliczył asystę. Dwukrotnie zakładał na ramię kapitańską opaskę.

