Odejście Roberta Lewandowskiego jest z pewnością najgłośniejszym tematem w Barcelonie pod koniec sezonu 2025/26. Polak na ten moment jest jedynym piłkarzem, który latem na pewno pożegna się z Camp Nou.

Możliwe jednak, że taki stan rzeczy się nie utrzyma. Barca ma na to lato bardzo ambitne plany transferowe. Możliwe, że w celu ich realizacji potrzebna będzie jeszcze jakaś sprzedaż.

FC Barcelona nie jest znana ze sprzedawania swoich wychowanków. Wręcz przeciwnie. Klub darzy bardzo dużym sentymentem i jeszcze nigdy żadnego z nich nie spieniężył na poziomie fortuny.

Tym razem może być jednak inaczej. Choć wciąż nie będzie można mówić o fortunie, jeden z wychowanków Barcelony rzekomo jest otwarty na odejście z klubu. O sprawie poinformował Ivan San Antonio z katalońskiego Sportu.

Mowa o Marku Casado. Środkowy pomocnik jest dopiero piątym wyborem do gry na tej pozycji: po Pedrim, De Jongu, Gavim i Bernalu. To oznacza, że jego minuty w kolejnym sezonie znowu będą mocno ograniczone.

Wychowanek może opuścić Barcę. Jest otwarty na transfer

Marc Casado jest przywiązany do FC Barcelona, więc z pewnością wolałby zostać w klubie, ale nie kosztem własnej kariery. Piłkarz potrzebuje bardziej regularnej gry i właśnie dlatego rozważa zmianę otoczenia. Dla obu stron byłoby to więc bolesne, choć wydaje się, że słuszne rozwiązanie.

Umowa Marka Casado z FC Barcelona obowiązuje do 2028 roku. Zainteresowanie nim ma przejawiać kilka klubów. Wcześniej media informowały m.in. o Atletico Madryt, czyli drużyny, z której Barcelona chciałaby wykupić Juliana Alvareza - swojego wymarzonego napastnika.

Marc Casado swój najlepszy sezon rozegrał w kampanii 2024/25. Wtedy rozegrał m.in. doskonały mecz z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Barcelona pokonała wówczas rywala 4:0, a Casado zanotował przepiękną asystę do Roberta Lewandowskiego przy golu na 1:0.

