Nie tylko Lewandowski. Kolejne odejście z Barcelony, Flick już potwierdził
Barcelonę czeka kilka zmian po wywalczeniu drugiego z rzędu mistrzowskiego tytułu. Dla Polaków najważniejsze jest odejście Roberta Lewandowskiego, którego będzie musiał zastąpić sprowadzony w zbliżającym się oknie transferowym inny napastnik. Nie tylko jednak Warszawianin niebawem opuści stolicę Katalonii. Kolejne odejście potwierdzono tuż przed ostatnim meczem sezonu. Medialne doniesienia na konferencji prasowej już potwierdził Hansi Flick.
Słodko-gorzką końcówkę sezonu swoim kibicom sprezentowała FC Barcelona. Drużyna nie zawodzi co prawda pod względem sportowym, ale morze łez powodują odejścia ważnych osób z katalońskiego giganta. Zaledwie kilka dni temu ostatnie spotkanie w bordowo-granatowych barwach na Camp Nou rozegrał Robert Lewandowski. "Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Gdy przyjechałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. Wasze uczucie względem mnie było niesamowite" - przemówił Polak po ostatnim gwizdku.
Jego poczynaniom z ławki rezerwowych przyglądał się między innymi Thiago Alcantara, czyli jeden ze współpracowników Hansiego Flicka. Hiszpan to jeden z najbardziej zasłużonych postaci ostatnich lat w "Blaugranie", dlatego też cieszył się sporym uznaniem sympatyków obecnych mistrzów kraju. Najpierw zaliczył on sto spotkań w barwach katalońskiego giganta, by następnie po zakończeniu kariery przybyć ponownie do zespołu, tym razem w roli asystenta. Początkowo wydawało się, że jego przygoda na prestiżowym stanowisku potrwa całkiem długo.
Thiago Alcantara opuszcza FC Barcelona. Tak podziękował mu Hansi Flick
35-latek, podobnie jak Robert Lewandowski, opuści jednak szeregi najlepszej drużyny La Ligi. Już o poranku film z pożegnania z piłkarzami w mediach społecznościowych opublikował profil Diario Sport. Zaledwie kilka godzin później informację związaną z odejściem potwierdził Hansi Flick. "Doceniam współpracę z nim. Jest niesamowity; pomógł mi jako asystent przez ostatnie dwa lata. Zawsze mogłem z nim porozmawiać. Będzie mi go brakowało. Ale ma własne plany" - powiedział Niemiec na konferencji prasowej, cytowany przez profil BarcaInfo w serwisie X.
Hiszpan opuszcza giganta ze względu na osobiste powody. "Mam nadzieję, że kiedyś wróci do tej pracy. To wspaniale mieć wokół siebie takich ludzi jak on" - dodał jeszcze główny opiekun zespołu. Ostatni mecz Thiago Alcantary w roli asystenta FC Barcelona jutro o godzinie 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.