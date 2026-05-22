Nie tylko Lewandowski. Kolejne odejście z Barcelony, Flick już potwierdził

Słodko-gorzką końcówkę sezonu swoim kibicom sprezentowała FC Barcelona. Drużyna nie zawodzi co prawda pod względem sportowym, ale morze łez powodują odejścia ważnych osób z katalońskiego giganta. Zaledwie kilka dni temu ostatnie spotkanie w bordowo-granatowych barwach na Camp Nou rozegrał Robert Lewandowski. "Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Gdy przyjechałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. Wasze uczucie względem mnie było niesamowite" - przemówił Polak po ostatnim gwizdku.

Jego poczynaniom z ławki rezerwowych przyglądał się między innymi Thiago Alcantara, czyli jeden ze współpracowników Hansiego Flicka. Hiszpan to jeden z najbardziej zasłużonych postaci ostatnich lat w "Blaugranie", dlatego też cieszył się sporym uznaniem sympatyków obecnych mistrzów kraju. Najpierw zaliczył on sto spotkań w barwach katalońskiego giganta, by następnie po zakończeniu kariery przybyć ponownie do zespołu, tym razem w roli asystenta. Początkowo wydawało się, że jego przygoda na prestiżowym stanowisku potrwa całkiem długo.

Thiago Alcantara opuszcza FC Barcelona. Tak podziękował mu Hansi Flick

35-latek, podobnie jak Robert Lewandowski, opuści jednak szeregi najlepszej drużyny La Ligi. Już o poranku film z pożegnania z piłkarzami w mediach społecznościowych opublikował profil Diario Sport. Zaledwie kilka godzin później informację związaną z odejściem potwierdził Hansi Flick. "Doceniam współpracę z nim. Jest niesamowity; pomógł mi jako asystent przez ostatnie dwa lata. Zawsze mogłem z nim porozmawiać. Będzie mi go brakowało. Ale ma własne plany" - powiedział Niemiec na konferencji prasowej, cytowany przez profil BarcaInfo w serwisie X.

Hiszpan opuszcza giganta ze względu na osobiste powody. "Mam nadzieję, że kiedyś wróci do tej pracy. To wspaniale mieć wokół siebie takich ludzi jak on" - dodał jeszcze główny opiekun zespołu. Ostatni mecz Thiago Alcantary w roli asystenta FC Barcelona jutro o godzinie 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Thiago Alcantara

Thiago Alcantara

Hansi Flick i Robert Lewandowski





